В Госдуму внесут законопроект об автотуризме

Создание автотуристских кластеров и разработку национальных автомобильных маршрутов закрепят в законодательстве. Законопроект об этом в ближайшее время будет внесен в Госдуму, рассказали в Комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. С документом ознакомилась "Российская газета".

Прежде всего предполагается законодательно закрепить понятие автотуризма как разновидности путешествий, в которых основным средством передвижения туриста является собственное или арендованное транспортное средство. Помимо этого, в законе пропишут понятия кемпинга, каравана и автотуристского кластера.

​Создавать туристские кластеры, в том числе и автотуристские, будут с использованием проектов государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства. При этом планируется привлекать внебюджетное финансирование и бюджетные средства.​Содействовать созданию автотуристстких кластеров будет Ростуризм. Правительство России, субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления смогут определять формы поддержки проектов по созданию туристских кластеров.

Кроме того, в закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности предполагается внести понятие кемпингов и предусмотреть их создание наряду с объектами дорожного сервиса. В результате, будут установлены повышенные требования к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или местного значения объектами дорожного сервиса. Особенно это касается автодорог, являющихся​ составной частью туристских маршрутов. Как пояснил "РГ" председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин, в перспективе перечень автомобильных дорог с повышенными требованиями будет формировать Ростуризм во взаимодействии с уполномоченными органами.

Законопроектом также предлагается ввести добровольную классификацию кемпингов, как одного из основных видов средств размещения в рамках индустрии автомобильного туризма. Как отмечают авторы законопроекта, создание понятных критериев классификации позволит решить проблему информирования потребителей о количественном и качественном составе услуг, оказываемых в определенном кемпинге. Кроме того, юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги кемпингов, смогут использовать результаты классификации в рекламных целях для привлечения клиентов.

"Изменения помогут создать комфортные и безопасные условия для развития автомобильного туризма и индустрии автомобильных путешествий в стране, дать импульс для более стремительного развития этого вида туризма и стимулировать людей путешествовать по России на автомобилях", - отметил Пайкин.

Популярность автомобильного туризма существенно возросла в современной ситуации. Путешествие на автомобиле на семью из трех-четырех человек оказывается на 30-40 процентов выгоднее по сравнению с другими видами туризма. По данным Росстата, на автомобилях по России путешествуют более 20 миллионов человек. Для расширения географии таких поездок как раз требуется создать необходимую инфраструктуру вдоль трасс.

"Развитие автотуризма будет способствовать экономическому развитию регионов, увеличит наполняемость местных бюджетов, "брендирует" места паломничеств автотуризма, что соответственно приведет к увеличению инвестиционной привлекательности субъектов", - говорится в пояснительной записке к документу.