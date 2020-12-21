В Испании будут ставить на учет отказавшихся сделать прививку от COVID-19

Власти Испании будут регистрировать тех, кто откажется делать прививку от коронавируса. Об этом сообщает газета El Mundo.

Впрочем, никаких санкций для отказников не предусмотрено, вакцинация от COVID-19 в Испании, как заверяют власти, будет абсолютно добровольной. Учет будет вестись для того, чтобы правительство могло понять причины, по которым люди не хотят делать прививку.

Кампания по вакцинации, как и во всем остальном Евросоюзе, в пиренейском королевстве начнется 27 декабря. Первыми препарат, получивший сегодня от Европейского агентства по лекарственным средствам разрешение на применение, получат медицинские и социальные работники, а также пожилые люди, проживающие в домах престарелых.

Кстати, в Испании пересмотрели стратегию по вакцинации населения, и теперь прививку смогут сделать и те, кто уже переболел COVID-19. Дело в том, что в мире было выявлено уже несколько случаев повторного заражения, один из них в Испании, поэтому власти не хотят рисковать. Укол можно будет сделать после истечения 90 дней с момента постановки диагноза. В первую очередь это касается медработников, которые находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом.

Между тем стало известно, что Испания, хоть и с опозданием, но приостановила авиасообщение с Британией, где был выявлен новый штамм коронавируса.