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21.12.2020 01:19
Рубрика: В мире

В Испании набирает силу праворадикальная партия Vox

Текст: Алина Данилкина
Понятие "митинг" для испанцев, постоянно выходящих на улицы, не нов. В первой половине декабря во многих крупных городах Испании прошли демонстрации. Акции протеста охватили Мадрид, Толедо, Барселону, Валенсию, Бильбао и даже погруженную в отдых Пальма-де-Майорку. Тысячи сторонников правой национально-консервативной испанской партии Vox сосредоточились в разных испанских городах перед региональными муниципалитетами, Защищали Конституцию, которая, по словам сторонников партии Vox, "находится под угрозой"
Лидер ультраправой партии Vox Сантьяго Абаскаль выступает с речью во время митинга в Барселоне. Фото: AFP/ Josep LAGO Лидер ультраправой партии Vox Сантьяго Абаскаль выступает с речью во время митинга в Барселоне. Фото: AFP/ Josep LAGO
Лидер ультраправой партии Vox Сантьяго Абаскаль выступает с речью во время митинга в Барселоне. Фото: AFP/ Josep LAGO

Почему испанцы боятся кончины монархии и что за этим стоит? Или точнее кто? Толпы приверженцев праворадикалов собралась в разных точках Испании, чтобы услышать манифест, зачитанный генеральным секретарем Vox Хавьером Ортегой Смитом в защиту конституционной законности перед "предательским правительством, стремящимся разобрать нацию и уничтожить корону". Из многотысячной толпы синхронно, будто заранее отработанное, неслось: "Правительство в отставку!". Чем же не угодило правительство Педро Санчеса праворадикальный партии?

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Основанная в 2013 году, Vox стала первой ультраправой партией, пробившейся в парламент в Испании за последние 38 лет. И какими же политическими идеями дышит партия, дающая воздух многим испанцам?

Первый ключ к пониманию Vox: национализм. Главный девиз праворадикалов "Viva España", что в переводе с испанского означает "Живая Испания". Одна из основных идей партии - единство Испании и борьба с одной из тяжелейших проблем - сепаратизмом. Vox выступает за конец децентрализованной Испании, предлагая упразднить в стране автономные сообщества. Партия также требует вернуть Мадриду все полномочия в области образования и здравоохранения, которые сегодня находятся в ведении региональных правительств, отменить региональные судебные системы, упразднить автономные полицейские органы и "максимально ограничить возможности региональных законодательных органов".

Ни одна партия национального уровня не выступала за отмену территориального деления Испания на автономные сообщества. Председатель Vox Сантьяго Абаскаль считает, что монархия "находится в очень хорошем состоянии", ведь испанцы поддерживают корону. Абскаль часто повторяет, что не допустит уничтожения национального единства через упразднение монархии "бандой недобросовестных политиков".

Vox требует возвращения Гибралтара. Праворадикалы призывают к продвижению закона "о запрете насилия в семье", который в равной степени защищает пожилых людей, мужчин, женщин и детей.

Возможно, последняя идея помогла партии обрести то, чем она именуется, голосом. Vox-политическая партия с наибольшим количеством подписчиков в Instagram - 616 тысяч человек, в то время как у правящей партии Испании (ИСРП) 115 тысяч. А эта платформа сегодня определяет феномен под названием "популярность".

Фото: David Ramos/Getty Images
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После последних митингов, мэр Барселоны Ада Колау объявила, что городской совет передаст заявление в прокуратуру по преступлениям на почве ненависти: в ходе акции группа молодых людей распевала франкистские песни и размахивала неонацистскими флагами. Свобода слова должна оставаться свободой слова, отметила мэр, однако возвышение фашизма и нацизма недопустимо.

Итак, праворадикалы не доверяют правительству, опасаясь краха испанской короны. А что насчет обычных граждан? Согласно данным Statista за 2019 год, 44% опрошенных респондентов абсолютно не доверяют правительству и политическим стратегиям государств. Из оставшихся 56% респондентов 40% признали, что мало доверяют правительству, и лишь 2% ответили, что полностью поддерживают политику государства. В 2020 году ситуация лишь ухудшилась из-за пандемии коронавируса и запоздавшего введения ограничений.

По данным Statista, составленным на основе результатов опроса, проведенного по заказу Европейского парламента с конца апреля и до начала мая 2020, в Венгрии, Болгарии, Польше и Франции рейтинг одобрения власти составляет менее 50%. Однако последнее место в списке все же занимает Испания, где только 35% населения удовлетворены стратегией испанского правительства. Возможно, эти показатели совершенно не означают, что монархии или Конституции придёт конец.

Но, безусловно, на фоне непрекращающихся региональных сепаратистских выступлений, миграционного кризиса, а теперь ещё плачевной эпидемиологической ситуации, взлет популярности партии Vox вполне объясним.

Партия поднимает много острых вопросов: беженцы, теракты, религия, статус Гибралтара. Ее приверженцы выступают за унитарную целостность Испании, недопустимость регионального сепаратизма, партия планирует переосмыслить систему административного деления Испании, сконцентрировав весь объем власти в Мадриде. Однако, несмотря на то, что партия Vox в переводе с испанского означает "Голос", будет ли она услышана большинством испанского народа - большой вопрос.

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