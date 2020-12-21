В Казахстане началось производство российской вакцины "Спутник V"

В Казахстане запустили производство российской вакцины "Спутник V". Об этом проинформировали в пресс-службе правительства республики.

Выпускать вакцину будет Карагандинский фармацевтический комплекс. Сегодня предприятие посетил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и дал старт производству. Предполагается, что на заводе будет создано около 2 миллионов доз препарата "Спутник V".

По словам Мамина, "массовая вакцинация "Спутником V", произведенным в Казахстане, начнется в феврале 2021 года". "В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями", - отметил премьер-министр Казахстана. Мамин подчеркнул особую важность локализации промышленного производства вакцины "Спутник V" в республике.

Стоит отметить, что запуск производства состоялся даже раньше, чем планировалось. В начале декабря в пресс-службе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева заявляли, что это произойдет только в начале 2021 года. По словам президента республики, Россия играет "ведущую роль в глобальном противодействии COVID-19", она "первой в мире" зарегистрировала вакцину против этой инфекции и начала прививать население.

Хотя Казахстан и начал производство "Спутник V", он также ведет разработку собственной вакцины. Третья фаза клинических испытаний началась 19 декабря и завершится в конце марта. К этому моменту предполагается ввести в эксплуатацию в Кордайском районе Жамбылской области биофармацевтический завод по производству вакцин мощностью 60 миллионов доз в год.