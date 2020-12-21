В Киргизии выявлен минимум новых случаев COVID-19 за три месяца

В Республиканском штабе по борьбе с коронавирусом в Киргизии сообщили о выявлении за прошедшие сутки минимального количества новых случаев коронавируса c 3 октября - 132.

При этом, по данным штаба, выздоровели 225 человек (всего 73 005), скончался от осложнений, вызванных вирусом, 1 человек (всего 1 331).

Лидером по количеству новых случаев заболевания остается Бишкек. За прошедшие сутки в столице КР было зарегистрировано 45 заразившихся (более 80 выздоровело). В Нарынской области выявлен только 1 заболевший.