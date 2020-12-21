В Латвии ждут "полный ужас" в больницах из-за коронавируса

В ближайший месяц в больницах Латвии будет твориться "полный ужас" из-за наплыва больных коронавирусом. Об этом в интервью местному телевидению заявила глава минздрава республики Илзе Винкеле.

"Мы уже сейчас можем сказать, что в ближайшие четыре недели в больницах будет полный ужас. Число находящихся там пациентов с коронавирусом будет только расти", - сказала чиновница.

За весь период пандемии в Латвии подтверждена почти 31 тысяча случаев заболевания коронавирусом, смертей - 439.

Старший врач карантинного отделения больницы имени Страдиня Карлис Раценис считает, что Латвия находится в ситуации большого медицинского кризиса. "Болеет и персонал больниц, поэтому ситуация очень серьезная. Дальше нужно готовиться к резкому скачку заболеваемости. Каждый день мы все ближе к медицине военного времени", - сказал он.

Напомним, что в Латвии действуют серьезные ограничения для борьбы с распространением коронавируса. При этом ряд медиков и чиновников выступают за ужесточение карантина.

Однако действующие ограничительные меры вызывают серьезное недовольство у многих представителей бизнеса республики, которые несут убытки из-за невозможности полноценно заниматься предпринимательской деятельностью. Вчера в Риге состоялась мирная акция протеста против карантина, которую пресекла латвийская полиция.

Кстати, в соседней Литве подтверждено 112 359 случаев заболевания коронавирусом, смертей - 1019. В Эстонии - 21 794 заболевших, смертей - 174.