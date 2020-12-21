В Минске изучат возможность строительства второй АЭС

Он подтвердил также, что сегодня после плановых испытаний планируется подключить к сети первый блок БелАЭС, который сооружается в Гродненской области по российскому проекту поколения 3+ с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт.

"У нас завершается этап энергетического пуска. Все испытания проведены успешно. К концу дня планируется подключение к сети и выход на мощность реактора 50 процентов и турбогенератора - 500 мегаватт", - уточнил министр.

В дальнейшем, добавил он, будет необходимо получить разрешение у Госатомнадзора на этап опытно-промышленной эксплуатации, в рамках которого атомщикам и предстоит освоение мощности реактора до ста процентов.