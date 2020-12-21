В мире
21.12.2020 15:36
Текст: Юрий Сизов

В Минске изучат возможность строительства второй АЭС

 Промышленный и социально-экономический потенциал Беларуси, утверждают эксперты, дают серьезные основания для дальнейшего наращивания ядерной энергетики в стране. Более того, профильное министерство республики планирует в наступающем году провести оценку возможности строительства второй АЭС, заявил министр энергетики Виктор Каранкевич в пресс-центре БЕЛТА.

Он подтвердил также, что сегодня после плановых испытаний планируется подключить к сети первый блок БелАЭС, который сооружается в Гродненской области по российскому проекту поколения 3+ с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт.

Фото: РИА Новости
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"У нас завершается этап энергетического пуска. Все испытания проведены успешно. К концу дня планируется подключение к сети и выход на мощность реактора 50 процентов и турбогенератора - 500 мегаватт", - уточнил министр.

В дальнейшем, добавил он, будет необходимо получить разрешение у Госатомнадзора на этап опытно-промышленной эксплуатации, в рамках которого атомщикам и предстоит освоение мощности реактора до ста процентов.

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