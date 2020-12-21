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21.12.2020 08:44
Рубрика: Экономика

В Минтруде рассказали, какие профессии выбирают женщины

Текст: Елена Манукиян
Более 35 тысяч женщин с детьми дошкольного возраста освоили в этом году новые профессии в рамках нацпроекта "Демография". Об этом "РГ" рассказали в Минтруде.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

В числе популярных направлений, которые наиболее интересны молодым мамам - проектирование и дизайн, флористика, информационные технологии, менеджмент и бухгалтерия. Отмечается, что сегодня каждый регион самостоятельно формирует переобучение по востребованным на рынке труда специальностям. По итогам переобучения органы службы занятости оказывают женщинам содействие в поиске работы.

Фото: iStock
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В ведомстве также сообщили, что получить направление на переподготовку скоро можно будет без личного посещения центров занятости. Минтруд разработал законопроект о дистанционном взаимодействии безработных граждан с образовательными организациями на базе портала "Работа в России".

С помощью этого портала в онлайн-формат уже переведена регистрация для получения пособий по безработице в центрах занятости. Сегодня он продолжает совершенствоваться, расширяется его функционал. Планируется, что с помощью новых возможностей направлять безработных граждан на переобучение также можно будет онлайн, следует из сообщения.

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