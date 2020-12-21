23 декабря в 10:00 на онлайн-площадке "Российской газеты" состоится пресс-конференция на тему: "Способы оплаты химиотерапии онкологических заболеваний лимфоидной и кроветворной тканей в системе ОМС на 2021 и последующие годы", посвященная внедрению новой системы коэффициентов, используемых для оплаты лекарственной терапии взрослых пациентов и способам возмещения затрат на лечение в системе ОМС.

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