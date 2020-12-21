В пресс-конференции примут участие:
- Поддубная Ирина Владимировна - председатель Российского профессионального общества онкогематологов, академик РАН;
- Петухов Константин Евгеньевич - Директор Института технологии экономического развития, аккредитованный преподаватель ЭТП РТС-Тендер, эксперт-практик в области госзакупок.
Модератор - Ольга Геннадьевна Безменова, медицинский директор медико-аналитической платформы "Форсайт здоровья".
На пресс-конференции будут рассмотрены следующие вопросы:
- особенности планирования и реализации объемов помощи пациентам с онкогематологическими заболеваниями в регионах;
- повышение действующих нормативов оплаты лекарственной терапии в соответствии с реальными потребностями медорганизаций;
- последние изменения в системе государственных закупок лекарственных препаратов. Расширение возможностей для лекарственного обеспечения онкогематологических пациентов.
Аккредитация СМИ для участия в пресс-конференции в ZOOM - по электронной почте mc@rg.ru или по телефону +7 (499) 257-59-79 до 23 декабря 09.00 мск.