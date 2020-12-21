В России ведутся работы над вакциной от рака

Российские ученые работают над вакциной от рака. Об этом сообщил главный онколог Минздрава Андрей Каприн на пресс-конференции международного информационного агентства "Россия Сегодня" в понедельник, 21 декабря.

"Да, в стране ведутся такие работы, онковакцину готовят в центре им. М.П. Чумакова", - сказал он. Каприн также отметил, что проведение ее клинических испытаний запланировано в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии. "Мы готовы к испытаниям в нашем центре", - подчеркнул он.

По его словам, онковакцина сможет защитить от тех видов рака, у которых вирусная природа. Предполагается, что некоторые виды онкологии вызывают именно вирусы, а сразу два из них в одном организме не живут: один уничтожает другой. Так, например, в институте раковых исследований в Лондоне для борьбы с раком применили вирус герпеса. И эта методика оказалась эффективной на ранних стадиях заболевания.