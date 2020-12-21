В России вырос спрос на альтернативное топливо

В ближайшие годы в России потребление газомоторного топлива должно вырасти в разы.

На газ переводится пассажирский и грузовой транспорт, многие переоборудуют личные автомобили, расширяется сеть заправочных пунктов. О том, удалось ли выполнить все намеченные задачи на этот год и что ждет индустрию в дальнейшем, накануне Дня энергетика рассказал "РГ" генеральный директор "Газпром газомоторное топливо" Тимур Соин.

Тимур Игоревич, наверное, уже можно подводить итоги года. Каким для компании "Газпром газомоторное топливо" выдался 2020 год?

Тимур Соин: Полноценно итоги 2020 года, конечно же, рано подводить. Окончательные выверенные цифры обычно появляются в конце первого - начале второго квартала следующего года. Однако предварительные итоги и тенденции примерно понятны. Несмотря на то что год 2020-й скорее всего войдет в историю как имя нарицательное, обозначающее крайне сложные времена сильных потрясений глобального масштаба, сейчас можно с уверенностью сказать, для нашей компании и российского рынка газомоторного топлива в целом этот год заканчивается со знаком "плюс". Пожалуй, времена кризисов также крайне важны для дальнейшего прогресса.

Согласно инвестиционной программе, мы успешно продолжили активное развитие заправочной инфраструктуры по стране: за 2020 год нам удается расширить газомоторную инфраструктуру на более чем 30 новых объектов, рассредоточенных по 16 различным субъектам РФ от Калининграда до Сахалина. В этом году мы впервые выходим на реализацию более 1 миллиарда кубометров природного газа в качестве моторного топлива только через объекты Группы "Газпром". Это больше, чем общая реализация по всему рынку ГМТ по России за предыдущий 2019 год. Важнейший фактор развития рынка газомоторного топлива в уходящем году - различные стимулирующие программы господдержки рынка, которые удалось запустить совместными усилиями.

Как отразилась пандемия на деятельности компании? Менялся ли спрос на метан?

Тимур Соин: Безусловно, снижение деловой активности и, как следствие, сокращение передвижения транспорта привело к падению потребления всех видов моторного топлива, и метан здесь не исключение. Однако особенно остро этот фактор сказался на рынке нефтепродуктов, где, например, для бензина этот показатель составил 35-50 процентов. В то же время мы в третьем квартале вышли на положительный результат и даже приросли. По итогам первого полугодия Группой "Газпром" реализовано на 11,9 процента больше, чем в первой половине 2019 года.

Важный стимул для перевода транспорта на метан - расширение заправочной инфраструктуры

По итогам первого полугодия, несмотря на ситуацию в экономике, потребление метана выросло. Чем это можно объяснить?

Тимур Соин: В первую очередь я бы связал это с тем, что сегодня при средней стоимости метана по стране 19,48 рубля за куб он получается в 2-2,5 раза дешевле, чем такие традиционные виды топлива, как бензин и дизель. Потребитель также это видит и в условиях сложной экономической ситуации стремится к оптимизации всех возможных статьей расходов. Объективно на сегодня использование природного газа в качестве моторного топлива - наиболее выгодное предложение на рынке. Более того, имеются все возможности и намерение сохранять это конкурентное преимущество перед традиционными видами топлива в долгосрочной перспективе.

Помимо этого значимым дополнительным импульсом было расширение госпрограммы по субсидированию переоборудования транспорта на метан. Согласно документу любой автовладелец, являющийся физлицом, субъектом малого или среднего бизнеса, а также индивидуальным предпринимателем, может переоборудовать свой транспорт за две трети от стоимости, а также компенсировать еще практически треть за счет маркетинговых программ "Газпром газомоторное топливо". Мы видим заметный интерес у потребителя к этой программе и сейчас планируем, что на конец года будет переведено 12 500 единиц техники.

А какие автомобили используются в автопарке "Газпрома"? Переоборудуются ли они под работу на газомоторном топливе?

Тимур Соин: Безусловно! Поскольку Группа компаний "Газпром" регулярно ведет работу по оптимизации своей деятельности и крайне ответственно подходит к природоохранным вопросам, еще с 2014 года реализуется программа по переводу собственного транспорта на природный газ. Сейчас автомобили на метане в компаниях Группы "Газпром" составляют практически 60 процентов автопарка. К слову, эти действия уже дают ощутимые эффекты - сокращение выбросов загрязняющих веществ составило более 127 тысяч тонн, а экономия на топливе - около 6 миллиардов рублей.

На профильных конференциях и в интервью вы неоднократно подчеркивали, что основным препятствием для развития рынка газомоторного топлива является низкая загруженность объектов газозаправочной инфраструктуры. Как ее можно повысить?

Тимур Соин: Во-первых, та программа государственных субсидий и маркетинговых программ, о которых говорил ранее и которые позволяют потребителям максимально снизить входной барьер на рынок газомоторного топлива, уже начинает приносить свои плоды. В то же время нами ведется большая работа с автопроизводителями по расширению ассортимента модельного ряда производимой газомоторной техники. На конец 2019 года на российском рынке представлено более 220 моделей российской и зарубежной техники на природном газе. Компанией заключены меморандумы и соглашения о сотрудничестве с такими производителями, как КАМАЗ, "Группа ГАЗ", Автомобильный завод "УРАЛ", "АВТОВАЗ", УАЗ, "Волгабас".

В целом за последние семь лет российские автопредприятия произвели более 33 тысяч единиц газомоторной техники.

Использование природного газа в качестве моторного топлива - очень выгодное решение

Параллельно мы увеличиваем темпы расширения сети газомоторной инфраструктуры по стране. Это крайне важный дополнительный стимул для перевода транспорта на метан. Мы работаем над созданием условий для увеличения количества газомоторных автобусов в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" и федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Привлечение средств, предусмотренных на реализацию этих федеральных проектов, позволит максимально нарастить темпы строительства автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, особенно в крупных городских агломерациях.

"Газпром газомоторное топливо" активно расширяет сеть газозаправочных пунктов, не только строит объекты, но и выкупает их у других компаний, работает по договору франчайзинга. На сколько планируется увеличить сеть газозаправочных пунктов в ближайшие годы? С помощью каких инструментов?

Тимур Соин: Мы считаем, что для успешного развития розничной сети крайне важны все эти механизмы. Планируем активно развивать программу франчайзинга, что, по нашим оценкам, позволит значительно расширить клиентскую базу. Но не прекращаем собственное строительство и эксплуатацию объектов.

В ближайшие годы мы надеемся удвоить темпы создания новых объектов. В ряде регионов имеются "дорожные карты" с целевыми показателями по расширению газозаправочной сети и развитию рынка газомоторного топлива в целом. Так, на пример, в Санкт-Петербурге до конца 2023 года должно быть уже 25 объектов газозаправочной инфраструктуры.

Сейчас газозаправочная сеть на территории России насчитывает 508 газозаправочных объектов, 339 из которых принадлежат Группе "Газпром". К 2024 году планируется расширить сеть АГНКС "Газпром" до 650 объектов.

Ваша компания также занимается созданием криоАЗС. Как продвигается эта работа и какие здесь перспективы?

Тимур Соин: Под брендом "Газпрома" сегодня работает три пункта по заправке транспорта СПГ: криоблок, размещенный на территории Московского газоперерабатывающего завода, комплекс по сжижению природного газа в Калининграде, а также первая криоАЗС "Газпром" на трассе М-5 "Урал" в районе населенного пункта Тюбук в Челябинской области. В рамках подпрограммы Минэнерго России определены 12 ключевых автодорог, на которых целесообразно строительство криоАЗС в первую очередь. Компания "Газпром газомоторное топливо" уже приступила к реализации проектов создания газозаправочной инфраструктуры на трассах М-10 "Россия", М-11 "Нева", М-4 "Дон", М-1 "Беларусь", М-5 "Урал" и М-7 "Волга". Для обеспечения магистрального транспорта минимальной заправочной инфраструктурой СПГ на первом этапе мы планируем создание около 50 заправочных объектов. Дальнейшее развитие сбытовых объектов определит уровень спроса на СПГ в ближайшие годы. Можем с уверенностью сказать, что с учетом тенденции к ужесточению требований к выбросам транспорта и развитием технологий применения СПГ как топлива его значимость с каждым годом только увеличивается.

Согласно планам по развитию газомоторной отрасли в России, через десять лет потребление метана должно вырасти до 11 миллиардов кубометров в год. Как вы оцениваете эти планы? Готова ли инфраструктура компании "Газпром газомоторное топливо" к такому скачку?

Тимур Соин: Основным документом, определяющим целевые показатели развития рынка газомоторного топлива, является подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива" госпрограммы "Развитие энергетики". До конца 2024 года количество стационарных газозаправочных объектов достигнет 1273 единиц, потребление природного газа в качестве автомобильного топлива - до 2,7 миллиарда кубометров. По расчетам Минэнерго России, с учетом расширения применения сжиженного природного газа на других сегментах транспорта - водном, железнодорожном, карьерной, сельскохозяйственной технике - объем потребления может увеличиться до 10,7 миллиарда кубов к 2030 году.

Наиболее интенсивно работа по строительству газозаправочной инфраструктуры ведется в 27 пилотных регионах. Однако мы считаем, что их число необходимо расширить до 60. Реализация мер господдержки, заложенных в подпрограмме, приведет к существенному росту рынка газомоторного топлива к 2024 году. Ожидается, что до 2024 года российское правительство выделит на эти цели 31,67 миллиарда рублей.

Параллельно планируется объединить региональные рынки газомоторными коридорами с использованием газозаправочной инфраструктуры. Сегодня первоочередная задача рынка - создать опорную сеть с возможностью заправлять транспорт КПГ через каждые 250 километров, СПГ - через каждые 400 километров.