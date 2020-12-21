В России запускается проект по профэкзаменам для студентов вузов

Вот объявление: "Требуется инженер-технолог, обучение и переподготовка за счет организации". Подобные вакансии, когда работодатель заранее готов переучивать "под себя" выпускника вуза, - не редкость. Причина простая: фундаментальные подготовка и знания - это здорово, но молодым специалистам не хватает конкретных прикладных умений. По оценкам экспертов, на переподготовке сотрудников российская экономика теряет сегодня миллиарды рублей.

Как вузам готовить востребованных специалистов? Как работодателям понять, что кандидат имеет не только диплом, но и реальные навыки? Выход - профессиональный экзамен. Иными словами, оценка практических навыков и умений. По сути, это подтверждение профпригодности "свеженького" специалиста, но зеленый свет дают не университетские профессора, а сами работодатели. Уже несколько лет профэкзамен успешно сдают студенты учреждений среднего профобразования, получая к диплому об образовании солидный бонус - свидетельство о квалификации.

Проект "Профэкзамен для студентов" реализует Национальное агентство развития квалификаций (АНО НАРК) при поддержке минпросвещения и минтруда. Но к этим двум ведомствам подключается третье - минобрнауки. О том, как будет проходить профэкзамен для студентов вузов и почему это важно, "РГ" рассказал генеральный директор АНО НАРК Александр Лейбович.

Александр Наумович, для студентов колледжей и техникумов профэкзамен - обычное дело. Почему вузы запоздали?

Александр Лейбович: В Федеральном законе "О независимой оценке квалификации", который действует в России с 2017 года, понятие "профэкзамен" применяется, в том числе, и к специалистам с высшим образованием. Но внимания к квалификациям для рабочих профессий было больше, потому что эта деятельность полнее описывается профстандартами. Там прописаны конкретные трудовые функции, например, сварщика, мастера маникюра, электромонтера. Есть совершенно четкий перечень навыков и умений. А вот деятельность специалистов, которых готовят в вузах, гораздо менее формализована.

Получается, выпускникам вузов сложнее быть понятными для работодателя?

Александр Лейбович: Дело в том, что связь между образовательными стандартами высшего образования и профессиональными стандартами менее жесткая и не такая очевидная. Конечно, специалисты с высшим образованием не должны проходить мимо требований рынка труда. Переход из образовательной жизни в трудовую всегда чего-то стоит. Но чаще всего - для работодателя. Предприятие теряет время и деньги, ожидая, пока человек "дойдет до кондиции" профессионала.

Профессиональный экзамен - подтверждение профпригодности "свеженького" специалиста, но зеленый свет дает не вуз, а сами работодатели

Мы вместе с крупными компаниями подсчитали: затраты бизнеса на переподготовку и доучивание специалистов или на их замену исчисляются сотнями миллиардов рублей в год. Ситуацию нужно менять. А мы до сих пор иногда находимся в парадигме прошлого, когда после пяти лет учебы в вузе выпускник приходил на предприятие как молодой специалист и его три года никто не мог уволить. Вот в эти три года его как раз и доучивали. По сути, на подготовку специалиста уходило восемь лет: пять в вузе и три - на предприятии. Сегодня никакая экономика этого выдержать не сможет.

А вообще, что такое профстандарты и чем они отличаются от образовательных?

Александр Лейбович: Профстандарт - описание типовых профессиональных обязанностей сотрудника, перечень требований к опыту, знаниям. В разработке принимают участие главным образом работодатели. Образовательный же стандарт - требования к более общим образовательным результатам, к основным учебным программам в вузе. Он несет достаточно общий сигнал для рынка, и компаниям приходится тратить немало сил и средств, чтобы адаптировать выпускника к реальной деятельности.

Нельзя учить тому, что якобы понадобится человеку через десять лет: к тому времени все знания устареют, и средства будут потрачены впустую. Формировать общий профессиональный кругозор, который заглядывает в дальние перспективы, - вот что правильно. Для остального есть непрерывное профобразование.

Президент дал поручение - апробировать систему независимых профэкзаменов в вузах. Что для этого нужно?

Александр Лейбович: У нас есть все необходимое. Есть сотни утвержденных профессиональных квалификаций, рассчитанных на специалистов с высшим образованием, в том числе и на выпускников вузов. Более того, в планах сделать возможным профэкзамен для студентов, которые еще учатся. Ведь в течение 4-5-6 лет учебы студент получает знания и навыки, накапливает опыт во время практики. Какие-то квалификации можно освоить и подтвердить раньше, чем получить диплом. И применять эти знания в реальной жизни, подрабатывая в ходе обучения. Можно, конечно, учиться на инженера-технолога, а подрабатывать официантом. Но лучше и перспективнее, например, устроиться на позицию техника, ассистента, стажера на профильном предприятии. Для этого студенту нужны освоенные квалификации и их подтверждение для рынка - то самое свидетельство.

Вузы готовы к такому повороту?

Александр Лейбович: Не всегда линейное построение учебных программ, которое используется в большинстве вузов, позволяет получить законченное образование на промежуточных этапах. Российский студент учится, как говорится, "от и до". Но можно сам учебный процесс выстроить так, чтобы ребята могли получать знания блоками и имели возможность подтвердить их профэкзаменом, к примеру, на втором или третьем курсе. Чем раньше работодатель и университеты начнут говорить на общем языке, тем быстрее решится эта проблема. Потому что оценка в зачетке или дипломе для рынка труда сегодня не главное. Сигнал, понятный рынку, - "добро", которое дают молодому специалисту коллеги-работодатели на профэкзамене.

На переподготовке сотрудников российская экономика теряет сегодня миллиарды рублей. Компании тратят время и деньги, ожидая, пока человек "дойдет до кондиции" профессионала

Бакалавр, специалист, магистр - все они должны выходить на рынок не только с дипломом, но и с подтверждением квалификаций, которые понятны работодателю. Конечно, сдавать ли профэкзамен, выпускники и студенты решают сами. Но таких желающих становится все больше: спрос есть.

Профессиональный экзамен - история больше для технических профессий?

Александр Лейбович: Конечно, мы говорим не обо всем рынке труда. Например, искусство и философию не загонишь в рамки профстандартов. Но кроме технических специальностей здесь и финансовый сектор, и сектор услуг, агромпром. Сфера госуправления тоже требует подтверждения квалификации, особенно когда госслужащий устраивается на работу в отраслевое ведомство, где нужно владеть узкой спецификой. В целом профэкзамены актуальны примерно для половины всего рынка труда.Свидетельство о квалификации, которое выпускник или студент получает в итоге, повышает устойчивость молодого специалиста на рынке труда и в жизни в целом. Без профэкзамена те навыки, которыми вы обладаете, - лишь в вашем воображении или в резюме, которое вы сами написали. Для рынка сегодня этого недостаточно.

Московский госуниверситет, вышка и СПБГУ - в лидерах у работодателей

Составлен пилотный рейтинг университетов новой экономики. Он охватывает четыре профессиональные области: информационные технологии, химико-биологические науки и технологии, энергетику, а также машиностроение и промышленность. Именно эти сферы сегодня считаются высокотехнологичными, и качество подготовки специалистов для них выходит на первый план.

Рейтинг подготовлен на основе исследования, которое провел Аналитический центр "Эксперт" при поддержке минобрнауки и президентской платформы "Россия - страна возможностей" в рамках проекта "Время карьеры".

- Тесная связь с работодателями становится приоритетом российских вузов, в особенности в подготовке выпускников для высокотехнологичных секторов экономики, - прокомментировал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Лидеры общего рейтинга - столичные вузы: МГУ им. Ломоносова, Высшая школа экономики и Санкт-Петербургский госуниверситет. В топ-10 также вошли МГТУ им. Баумана, Университет ИТМО, МИФИ, МИСиС, УрФУ, Новосибирский госуниверситет и Томский политех. Если смотреть по отраслям, то у ИТ-компаний в топе МИФИ, для биохимических предприятий на первом месте выпускники РХТУ им. Менделеева, поставщик кадров № 1 по энергетике - МИСиС, в сфере машиностроения и промышленности два лидера - МИСиС и МГТУ им. Баумана.

Критерии отбора: масштаб деятельности (число компаний, нанявших выпускников университета, и число выпускников, нанятых опрошенными компаниями), удовлетворенность работодателей (репутация вуза, профессиональные навыки выпускников), средний балл ЕГЭ, партнерские программы с компаниями.

Авторы исследования также выяснили: лишь 26% работодателей учитывают при приеме на работу вуз, который окончил кандидат. Ключевой показатель для компаний - опыт работы непосредственно в отрасли. Его важность отметили 65% опрошенных. В целом на образование обращают внимание 60% компаний. На вопрос "кто готовит лучших специалистов в сфере" 41% респондентов назвали вуз в своем же регионе. Лишь 1% назвали университеты из другого региона. Тревожный звонок: почти половина работодателей - 44% - не смогли назвать ни одного такого вуза.

После двух - не поздно

- Министерство науки и высшего образования совместно с АНО НАРК и Рособрнадзором планируют в ближайшее время отобрать участников пилотного проекта - вузы, которые готовят специалистов в областях образования и науки, связи, информационных технологий, сельского хозяйства, добычи, переработки, транспортировки нефти и газа, - сообщили "Российской газете" в пресс-службе минобрнауки. В ведомстве отметили: для проведения профэкзамена можно использовать Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации, созданный Минтрудом России.

Кроме того, на днях в Госдуму был внесен законопроект, разработанный министерством. Он предлагает изменения в Федеральный закон "Об образовании в РФ". В документе прописан совершенно новый подход к организации образовательной деятельности в вузах.

- Предусматривается возможность получить несколько квалификаций в рамках основной выбранной программы, - уточнили в минобрнауки. - Согласно действующему законодательству профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.

А еще в законопроекте прописано, что образовательные программы смогут включать в себя элементы разных образовательных и профстандартов - в зависимости от сферы работы выпускников. По сути, это "зеленый свет" тем самым гибким образовательным траекториям и модели "2+2", когда после двух лет общей подготовки студент может выбирать углубленное изучение по специальности либо вовсе сменить направление.

Кстати

В 2020 году теоретический этап профэкзамена для студентов колледжей, а также ряда вузов впервые прошел онлайн. Участниками стали около 2000 студентов из 29 регионов. Студенты отвечали на вопросы по теории прямо из дома, а практическую часть сдавали позже, когда был снят ряд ограничений в связи с коронавирусом. Профэкзамен сдавали выпускники наиболее массовых и важных направлений подготовки: ЖКХ, строительство, агросектор, соцзащита.