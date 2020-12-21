В России запускается проект по профэкзаменам для студентов вузов

Как вузам готовить востребованных специалистов? Как работодателям понять, что кандидат имеет не только диплом, но и реальные навыки? Выход - профессиональный экзамен. Иными словами, оценка практических навыков и умений. По сути, это подтверждение профпригодности "свеженького" специалиста, но зеленый свет дают не университетские профессора, а сами работодатели. Уже несколько лет профэкзамен успешно сдают студенты учреждений среднего профобразования, получая к диплому об образовании солидный бонус - свидетельство о квалификации.
Проект "Профэкзамен для студентов" реализует Национальное агентство развития квалификаций (АНО НАРК) при поддержке минпросвещения и минтруда. Но к этим двум ведомствам подключается третье - минобрнауки. О том, как будет проходить профэкзамен для студентов вузов и почему это важно, "РГ" рассказал генеральный директор АНО НАРК Александр Лейбович.
Александр Наумович, для студентов колледжей и техникумов профэкзамен - обычное дело. Почему вузы запоздали?
Александр Лейбович: В Федеральном законе "О независимой оценке квалификации", который действует в России с 2017 года, понятие "профэкзамен" применяется, в том числе, и к специалистам с высшим образованием. Но внимания к квалификациям для рабочих профессий было больше, потому что эта деятельность полнее описывается профстандартами. Там прописаны конкретные трудовые функции, например, сварщика, мастера маникюра, электромонтера. Есть совершенно четкий перечень навыков и умений. А вот деятельность специалистов, которых готовят в вузах, гораздо менее формализована.
Получается, выпускникам вузов сложнее быть понятными для работодателя?
Александр Лейбович: Дело в том, что связь между образовательными стандартами высшего образования и профессиональными стандартами менее жесткая и не такая очевидная. Конечно, специалисты с высшим образованием не должны проходить мимо требований рынка труда. Переход из образовательной жизни в трудовую всегда чего-то стоит. Но чаще всего - для работодателя. Предприятие теряет время и деньги, ожидая, пока человек "дойдет до кондиции" профессионала.
Мы вместе с крупными компаниями подсчитали: затраты бизнеса на переподготовку и доучивание специалистов или на их замену исчисляются сотнями миллиардов рублей в год. Ситуацию нужно менять. А мы до сих пор иногда находимся в парадигме прошлого, когда после пяти лет учебы в вузе выпускник приходил на предприятие как молодой специалист и его три года никто не мог уволить. Вот в эти три года его как раз и доучивали. По сути, на подготовку специалиста уходило восемь лет: пять в вузе и три - на предприятии. Сегодня никакая экономика этого выдержать не сможет.
А вообще, что такое профстандарты и чем они отличаются от образовательных?
Александр Лейбович: Профстандарт - описание типовых профессиональных обязанностей сотрудника, перечень требований к опыту, знаниям. В разработке принимают участие главным образом работодатели. Образовательный же стандарт - требования к более общим образовательным результатам, к основным учебным программам в вузе. Он несет достаточно общий сигнал для рынка, и компаниям приходится тратить немало сил и средств, чтобы адаптировать выпускника к реальной деятельности.
Нельзя учить тому, что якобы понадобится человеку через десять лет: к тому времени все знания устареют, и средства будут потрачены впустую. Формировать общий профессиональный кругозор, который заглядывает в дальние перспективы, - вот что правильно. Для остального есть непрерывное профобразование.
Президент дал поручение - апробировать систему независимых профэкзаменов в вузах. Что для этого нужно?
Александр Лейбович: У нас есть все необходимое. Есть сотни утвержденных профессиональных квалификаций, рассчитанных на специалистов с высшим образованием, в том числе и на выпускников вузов. Более того, в планах сделать возможным профэкзамен для студентов, которые еще учатся. Ведь в течение 4-5-6 лет учебы студент получает знания и навыки, накапливает опыт во время практики. Какие-то квалификации можно освоить и подтвердить раньше, чем получить диплом. И применять эти знания в реальной жизни, подрабатывая в ходе обучения. Можно, конечно, учиться на инженера-технолога, а подрабатывать официантом. Но лучше и перспективнее, например, устроиться на позицию техника, ассистента, стажера на профильном предприятии. Для этого студенту нужны освоенные квалификации и их подтверждение для рынка - то самое свидетельство.
Вузы готовы к такому повороту?
Александр Лейбович: Не всегда линейное построение учебных программ, которое используется в большинстве вузов, позволяет получить законченное образование на промежуточных этапах. Российский студент учится, как говорится, "от и до". Но можно сам учебный процесс выстроить так, чтобы ребята могли получать знания блоками и имели возможность подтвердить их профэкзаменом, к примеру, на втором или третьем курсе. Чем раньше работодатель и университеты начнут говорить на общем языке, тем быстрее решится эта проблема. Потому что оценка в зачетке или дипломе для рынка труда сегодня не главное. Сигнал, понятный рынку, - "добро", которое дают молодому специалисту коллеги-работодатели на профэкзамене.
Бакалавр, специалист, магистр - все они должны выходить на рынок не только с дипломом, но и с подтверждением квалификаций, которые понятны работодателю. Конечно, сдавать ли профэкзамен, выпускники и студенты решают сами. Но таких желающих становится все больше: спрос есть.
Профессиональный экзамен - история больше для технических профессий?
Александр Лейбович: Конечно, мы говорим не обо всем рынке труда. Например, искусство и философию не загонишь в рамки профстандартов. Но кроме технических специальностей здесь и финансовый сектор, и сектор услуг, агромпром. Сфера госуправления тоже требует подтверждения квалификации, особенно когда госслужащий устраивается на работу в отраслевое ведомство, где нужно владеть узкой спецификой. В целом профэкзамены актуальны примерно для половины всего рынка труда.Свидетельство о квалификации, которое выпускник или студент получает в итоге, повышает устойчивость молодого специалиста на рынке труда и в жизни в целом. Без профэкзамена те навыки, которыми вы обладаете, - лишь в вашем воображении или в резюме, которое вы сами написали. Для рынка сегодня этого недостаточно.
Московский госуниверситет, вышка и СПБГУ - в лидерах у работодателей
Составлен пилотный рейтинг университетов новой экономики. Он охватывает четыре профессиональные области: информационные технологии, химико-биологические науки и технологии, энергетику, а также машиностроение и промышленность. Именно эти сферы сегодня считаются высокотехнологичными, и качество подготовки специалистов для них выходит на первый план.
Рейтинг подготовлен на основе исследования, которое провел Аналитический центр "Эксперт" при поддержке минобрнауки и президентской платформы "Россия - страна возможностей" в рамках проекта "Время карьеры".
- Тесная связь с работодателями становится приоритетом российских вузов, в особенности в подготовке выпускников для высокотехнологичных секторов экономики, - прокомментировал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Лидеры общего рейтинга - столичные вузы: МГУ им. Ломоносова, Высшая школа экономики и Санкт-Петербургский госуниверситет. В топ-10 также вошли МГТУ им. Баумана, Университет ИТМО, МИФИ, МИСиС, УрФУ, Новосибирский госуниверситет и Томский политех. Если смотреть по отраслям, то у ИТ-компаний в топе МИФИ, для биохимических предприятий на первом месте выпускники РХТУ им. Менделеева, поставщик кадров № 1 по энергетике - МИСиС, в сфере машиностроения и промышленности два лидера - МИСиС и МГТУ им. Баумана.
Критерии отбора: масштаб деятельности (число компаний, нанявших выпускников университета, и число выпускников, нанятых опрошенными компаниями), удовлетворенность работодателей (репутация вуза, профессиональные навыки выпускников), средний балл ЕГЭ, партнерские программы с компаниями.
Авторы исследования также выяснили: лишь 26% работодателей учитывают при приеме на работу вуз, который окончил кандидат. Ключевой показатель для компаний - опыт работы непосредственно в отрасли. Его важность отметили 65% опрошенных. В целом на образование обращают внимание 60% компаний. На вопрос "кто готовит лучших специалистов в сфере" 41% респондентов назвали вуз в своем же регионе. Лишь 1% назвали университеты из другого региона. Тревожный звонок: почти половина работодателей - 44% - не смогли назвать ни одного такого вуза.
После двух - не поздно
- Министерство науки и высшего образования совместно с АНО НАРК и Рособрнадзором планируют в ближайшее время отобрать участников пилотного проекта - вузы, которые готовят специалистов в областях образования и науки, связи, информационных технологий, сельского хозяйства, добычи, переработки, транспортировки нефти и газа, - сообщили "Российской газете" в пресс-службе минобрнауки. В ведомстве отметили: для проведения профэкзамена можно использовать Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации, созданный Минтрудом России.
Кроме того, на днях в Госдуму был внесен законопроект, разработанный министерством. Он предлагает изменения в Федеральный закон "Об образовании в РФ". В документе прописан совершенно новый подход к организации образовательной деятельности в вузах.
- Предусматривается возможность получить несколько квалификаций в рамках основной выбранной программы, - уточнили в минобрнауки. - Согласно действующему законодательству профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.
А еще в законопроекте прописано, что образовательные программы смогут включать в себя элементы разных образовательных и профстандартов - в зависимости от сферы работы выпускников. По сути, это "зеленый свет" тем самым гибким образовательным траекториям и модели "2+2", когда после двух лет общей подготовки студент может выбирать углубленное изучение по специальности либо вовсе сменить направление.
Кстати
В 2020 году теоретический этап профэкзамена для студентов колледжей, а также ряда вузов впервые прошел онлайн. Участниками стали около 2000 студентов из 29 регионов. Студенты отвечали на вопросы по теории прямо из дома, а практическую часть сдавали позже, когда был снят ряд ограничений в связи с коронавирусом. Профэкзамен сдавали выпускники наиболее массовых и важных направлений подготовки: ЖКХ, строительство, агросектор, соцзащита.