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21.12.2020 12:16
Рубрика: Общество

В Россию прилетели два переднеазиатских леопарда из Швеции

Текст: Алексей Дуэль

Центр восстановления леопардов на Кавказе принимает новых обитателей. Ими стали 8-летний самец Филоу и 9-летняя самка Шива, прибывшие из шведского зоопарка Nordens Ark в рамках программы восстановления (реинтродукции) переднеазиатского леопарда на Кавказе, сообщает Минприроды. По данным ведомства, это первое подобное событие за пять лет.

Фото: Пресс-служба Сочинского национального парка
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"По итогам двухлетних переговоров с представителями Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА) и Комиссией по выживанию видов международного союза охраны природы (КВВ МСОП) в рамках выполнения меморандума о взаимопонимании между Минприроды России, ЕАЗА и КВВ МСОП по восстановлению (реинтродукции) переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе, пролонгированного в 2017 году, шведский зоопарк Nordens Ark передал в Россию пару переднеазиатских леопардов, - сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии России. - В обмен на двух леопардов из России в зоопарк Nordens Ark в начале следующего года отправится 4-летняя самка Багира".

Организацию транспортировки взял на себя WWF России. Из-за ковидных ограничений на авиаперелеты, леопардам пришлось добираться из Стокгольма в Москву через Дубай. В Сочи их отправили уже на машине, рассказали в WWF России.

"По прибытии борта в аэропорт Шереметьево леопарды были доставлены в грузовой терминал "Москва Карго", где создали максимально комфортные условия пребывания для хищников, - поведали экологи. - Транспортировали животных по перрону на отапливаемом и кондиционируемом автомобиле, а на территории терминала леопарды находились в специальном шумоизолированном помещении под постоянным наблюдением специалистов".

Фото: Tamar Assaf/wikipedia.org
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Оба леопарда родом из немецких зоопарков, добавили в Минприроды. В Швецию пятнистые хищники переехали в 2014 году и с тех пор жили практически неразлучно вместе. Их первое потомство также родилось в шведском зоопарке в 2016 году, когда на свет появились два котенка-самца. Второе пополнение семейства произошло в прошлом году.

"На сегодняшний день в Центре сформированы две пары: Алоус и Черри, а также Задиг и Андреа, большинство леопардов в дикой природе - потомство Алоуса и Черри", - уточнили в Минприроды.

Теперь Филоу и Шива пополнят маточное поголовье Центра восстановления леопарда на Кавказе Сочинского национального парка, участвуя в программе разведения и реинтродукции в природу. Однако перед этим "шведы" пробудут 30 дней в карантинном вольере, напомнили в WWF России.

Общество Экология

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