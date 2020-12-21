В техрегламент о безопасности алкогольной продукции внесут изменения

Сам техрегламент был разработан и принят в конце 2018 года. С тех пор алкогольный рынок и российское законодательство успели серьезно измениться. В связи с этим и потребовалось внести поправки в техрегламент. Как пояснили в Минфине, поправки направлены в первую очередь на исключение некорректных требований и неточностей, которые могут нанести вред здоровью человека или усложнить производство алкогольной продукции. А в отдельных случаях - несут риск закрытия производств либо невозможность ввоза в страны ЕАЭС отдельных категорий алкогольной продукции из других стран.

В частности, были уточнены определения водки, рома, виски и других напитков. Из винодельческой продукции исключены категории алкоголя, произведенные не из винограда, а других плодов (они перенесены в новый вид - плодовая продукция). Также из винодельческой продукции исключены бренди, коньяки, виноградная водка - их включили в категорию "спиртные напитки".

Кроме этого, страны Союза предложено наделить правом вводить на своей территории ограничения на производство и обращение (вплоть до запрета) слабоалкогольных тонизирующих напитков. "Это обусловлено тем, что сочетание спирта и тонизирующих веществ ускоряет пристрастие населения, а особенно молодежи, к алкоголю, а также многократно усиливает риск алкогольного отравления людей", - пояснили в Минфине.

А вот корректировки, предложенные отдельными российскими пивоварами о содержании солода в пиве, пока не вошли в подготовленные поправки, поскольку единой позиции на этот счет не было достигнуто.

Также дополнительно сейчас изучается высказанная мексиканской стороной обеспокоенность содержащимся в техрегламенте требованием к уровню содержания метанола в алкогольной продукции, которое, по их мнению, не в полной мере выполнимо при производстве текилы. "Позиция по этому вопросу будет выработана по итогам обсуждения с ведомствами исходя из того, может ли повышение уровня метанола нести риски для здоровья населения", - уточнили в Минфине.

Итоговые решения о внесении изменений в документ будут приниматься Евразийской экономической комиссией на наднациональном уровне.

Ранее высший совет ЕЭК утвердил предложение России о переносе срока вступления в силу техрегламента на один год - с 9 января 2021 года на 1 января 2022 года.