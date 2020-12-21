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21.12.2020 19:33
Рубрика: В мире

В Вильнюсе снимают автобусы с маршрутов из-за COVID-19

Текст: Юрий Когалов

Ради сокращения рисков заражения коронавирусом в Вильнюсе пошли на необычный шаг. Как передает портал Delfi, там решили убрать с улиц часть общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы будут курсировать реже, а некоторые маршруты и вовсе отменят.

Фото: iStock
В Литве ужесточили карантинный режим

Таким образом, власти пытаются заставить горожан во время приближающихся праздников сидеть дома и никуда не ездить. Ведь если не будет возможности куда-либо добраться, люди не будут и пытаться это сделать, а значит, они меньше рискуют заболеть COVID-19.

Как отмечают представители транспортной компании, обслуживающей город, уже сейчас поток пассажиров сократился на 70 процентов. Оставшиеся на маршрутах автобусы и троллейбусы позволят в случае крайней необходимости добраться до работы или поликлиники, однако жителям Вильнюса придется следить за расписанием их движения, чтобы успеть куда-либо.

Решение властей уже успели раскритиковать. В комментариях люди отмечают, что в городе и так были проблемы с соблюдением расписания общественного транспорта. А с уменьшением количества автобусов каждым из них будет пользоваться больше пассажиров, что, наоборот, ведет к увеличению рисков заражения коронавирусом.

Кстати, власти Литвы в настоящее время изучают возможность введения ограничения на количество пассажиров в автомобилях, следующих из одного муниципалитета в другой. Предполагается, что так путешествовать в ближайшие дни смогут только два человека или члены одной семьи.

В мире Европа Литва Пандемия коронавируса COVID-19

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