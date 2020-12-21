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21.12.2020 19:44
Рубрика: Спорт

Казань взяла

Девушки клуба "Динамо-Ак Барс" снова завоевали Кубок страны
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 288(8342)
Действующий чемпион страны команда "Динамо-Ак Барс" (Казань) завоевала еще и Кубок России памяти великого наставника Гиви Ахвледиани, причем сделала это второй сезон подряд. "Финал четырех" соревнований состоялся в столице на площадке московского "Динамо" в новом одноименном Дворце спорта на улице Василисы Кожиной.

В первый день турнира состоялись полуфинальные встречи, которые изначально не сулили интриги. Хозяйки обыграли санкт-петербургскую "Ленинградку" со счетом 3:0 (25:21, 25:17, 25:13), казаночки взяли верх над краснодарским "Динамо" также в трех сетах - 3:0 (25:18, 25:22, 25:20).

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Финальный матч стал скорее не противостоянием игроков, а тренерской дуэлью. У "Динамо-Ак Барс" опытный, давно доказавший свою состоятельность и высочайшую профессиональную пригодность Ришат Гилязутдинов, москвичками же второй сезон руководит мало кому известный до приезда в Россию сербский наставник Желько Булатович. Все-таки у бессменного руководителя клуба Владимира Зиничева своеобразная кадровая политика: постоянные шараханья от топовых специалистов до тренеров с сомнительного уровня квалификацией. А ведь в столичной команде сосредоточена значительная часть игроков и кандидатов в сборную России, главная звезда - Наталия Гончарова, неоднократный обладатель ныне безнадежно канувшего в Лету приза лучшей волейболистке Суперлиги имени Людмилы Булдаковой. Есть и бразильский мастер Наталия Перейра.

Но казаночки вновь сильнее своего столичного оппонента - 3:1 (22:25, 25:21, 25:15, 25:22). Лучшими бомбардирами у победительниц стали легионеры из стран, чьи сборные на международной арене отнюдь не блистают - хорватка Саманта Фабрис и ее тезка мексиканка Брисио набрали по 22 очка. Самым ценным игроком турнира (MVP) стала связующая национальной дружины Евгения Старцева. Во встрече за третье место краснодарочки обыграли "Ленинградку" - 3:1.

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