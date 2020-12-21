Володин назвал недопустимым иностранное вмешательство в дела Беларуси

Российские парламентарии считают недопустимым, что иностранные государства открыто финансируют оппозицию и пытаются подорвать общественно-политическую обстановку в республике. Об этом заявил председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Заявление на эту тему спикер сделал, открывая 59-ю сессию Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.

- Хочу сказать о еще одной угрозе, с которой пришлось столкнуться в этом году. Речь о попытках вмешательства во внутренние дела суверенной Беларуси после президентских выборов, - подчеркнул Володин. - Мы считаем недопустимым, что иностранные государства открыто ведут информационную кампанию против Беларуси, финансируют деятелей оппозиции, пытаются дестабилизировать общественно-политическую обстановку в республике.

Отношение народных избранников к происходящему было выражено в заявлении Совета Парламентского собрания в августе, напомнил Володин.

Решать все вопросы внутри государства должен его народ, при этом без давления и вмешательства извне, уверен спикер ГД.

Со словами Володина согласился председатель Палаты представителей Беларуси Владимир Андрейченко. "Вирус вседозволенности" отдельных иностранных государств, по его словам, стал не менее разрушительным по своим масштабам и последствиям, чем коронавирус.

"Отказ ведущих стран Запада от многосторонности, политика диктата и санкций, информационные войны и гонка вооружений не просто набирают силу, - подчеркнул он. - Уже сегодня они подводят мир к той опасной черте, за которой единственно важным вопросом всего человечества становится вопрос о его выживании".

И противостоять этому Россия и Беларусь, убежден Андрейченко, может только вместе, принимая решительные меры по наращиванию своего экономического и оборонного потенциала. В этой ситуации Союзное государство в очередной раз покалывает свою особую значимость. "Именно против Союза сегодня направлены многочисленные попытки расшатать общественно- политическую ситуацию в Белоруссии, - считает спикер. - Цель очевидна: оторвать Беларусь от России, разделить наши народы, используя для этого новейший арсенал информационных войн и разработок по выполнению цветных революций".

Он поблагодарил российские власти и россиян за политическую и информационную поддержку, оказываемую белорусскому народу в праве самостоятельно определять судьбу своей страны.