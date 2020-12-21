Экономика
21.12.2020 13:06
Текст: Татьяна Замахина

Володин: Работа по отмене роуминга между РФ и Беларусью почти завершена

В 2021 году граждане РФ и Беларуси будут меньше платить за телефонные разговоры, рассчитывает председатель Парламентского собрания союза двух стран, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Фото: РИА Новости
Отмена роуминга, введение единой визы, пуск БелАЭС: Чем еще запомнится этот год

- Близка к завершению работа по отмене роуминга на территории Союзного государства, - отметил Володин на открытии 59-й сессии Парламентского собрания.

С 1 ноября белорусские и российские операторы связи в тестовом режиме запустили работу по новой системе тарификации, сокращающей стоимость звонков, напомнил спикер. "Рассчитываем, что в следующем году наши граждане будут платить меньше за телефонные разговоры на территории Союзного государства", - отметил Володин.

Он также подчеркнул, что торговля с Россией составляет половину всего белорусского товарооборота. "Для нас Белоруссия - главный торговый партнер среди стран СНГ. Нам необходимо создавать равноправные условия для доступа на рынок наших компаний, поддерживать малый и средний бизнес", - сказал Володин.

Спикер призвал парламентариев обеих стран к эффективной работе по созданию единого правового поля. "Наша задача - через гармонизацию законодательства выходить на практическое решение вопросов, которые улучшили бы жизнь граждан наших стран", - пояснил Володин.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2020 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»