Володин: Работа по отмене роуминга между РФ и Беларусью почти завершена

В 2021 году граждане РФ и Беларуси будут меньше платить за телефонные разговоры, рассчитывает председатель Парламентского собрания союза двух стран, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

- Близка к завершению работа по отмене роуминга на территории Союзного государства, - отметил Володин на открытии 59-й сессии Парламентского собрания.

С 1 ноября белорусские и российские операторы связи в тестовом режиме запустили работу по новой системе тарификации, сокращающей стоимость звонков, напомнил спикер. "Рассчитываем, что в следующем году наши граждане будут платить меньше за телефонные разговоры на территории Союзного государства", - отметил Володин.

Он также подчеркнул, что торговля с Россией составляет половину всего белорусского товарооборота. "Для нас Белоруссия - главный торговый партнер среди стран СНГ. Нам необходимо создавать равноправные условия для доступа на рынок наших компаний, поддерживать малый и средний бизнес", - сказал Володин.

Спикер призвал парламентариев обеих стран к эффективной работе по созданию единого правового поля. "Наша задача - через гармонизацию законодательства выходить на практическое решение вопросов, которые улучшили бы жизнь граждан наших стран", - пояснил Володин.