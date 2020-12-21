Восстановление китайской экономики придает миру уверенности

В будущем году будет уделено внимание не только кратковременным экономическим колебаниям и антициклическому регулированию экономики, но и долгосрочным перспективам, тем самым планируется реализовать долговременный баланс стабильного роста и предотвращения всевозможных рисков.

Несмотря на то, что китайская экономика идет по пути восстановления, деятельность предприятий в некоторых отраслях еще не вошла в нормальное русло. К тому же экономическая ситуация в будущем году по-прежнему обещает быть сложной, вместе с тем необходимо нивелировать негативные последствия пандемии. При таких обстоятельствах особенно важно поддерживать последовательность и стабильность макроэкономической политики.

Стабильное восстановление экономики Китая, как второй крупнейшей экономики мира, полезно для развития глобальной экономики. Согласно недавно опубликованным официальным данным, за первые 11 месяцев 2020 года возросли экономические показатели во многих отраслях - таких, как промышленность, розничные продажи, инвестиции. Это своеобразный "подарок мировой экономике от Китая", отмечается на одном из немецких финансовых сайтов. Люди ожидают, что продолжительный рост китайской экономики вместе со стартом вакцинации против COVID-19 во многих странах помогут улучшению глобальной системы хозяйствования в 2021 году.

Возрождение китайской экономики жизненно важно для поврежденной пандемией глобальной отраслевой цепочки и цепочки поставок. В ноябре объем экспорта Китая увеличился на 21,1 процента, что намного больше ранее прогнозируемого показателя. Конвейеры на китайских заводах продолжают работать, не смотря ни на что.

Как на днях отметил главный комментатор британской газеты "Файнэншнел таймс" Мартин Волф в интервью: "Китай остается одной из самых конкурентоспособных стран". Он считает, что, несмотря на то, что многие страны стремятся к диверсификации промышленных цепочек, ряду стран, таких как Япония и Республика Корея, трудно найти замену Китаю в этом направлении. Вот почему Китай сохраняет первое место в их внешнеторговых отношениях.

Китайский рынок, который имеет огромный потенциал и стремится к более высокому уровню открытости, оправдывает ожидания. На фоне спада мировых трансграничных инвестиций в этом году в Китае наблюдается приток нетто-инвестиций. За 11 месяцев, помимо банковского сектора, ценных бумаг и страхования в Китай поступили зарубежные инвестиции на общую сумму 899, 38 миллиарда юаней, что на 6,8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это доказывает то, что в тяжелой атмосфере мировой пандемии Китай оказался оптимальным местом для капиталовложений.

На центральном совещании по экономической работе в Китае еще раз подчеркивалось, что страна будет всесторонне продвигать политику реформ и открытости, "упростит доступ на рынок, посодействует честной конкуренции, защитит интеллектуальную собственность, создаст для предпринимательской деятельности условия маркетизации, легализации и интернационализации". Китайский рынок с более высоким уровнем открытости дает компаниям всего мира больше шансов.

Как развитие Китая не обойдется без остального мира, так и восстановление мировой экономики не сможет осуществиться без помощи Китая. Пройдя через все трудности, которые принес 2020 год, китайский народ и народы других стран смогут победить пандемию, восстановить экономику и вернуться к нормальной жизни.