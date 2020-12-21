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21.12.2020 13:03
Рубрика: Власть

Выдачу лицензий на оружие предложили ограничить

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесен законопроект о запрете выдавать лицензии на оружие гражданам, имеющим две и более судимости за совершение преступлений. Вводимые ограничения также направлены на предупреждение преступлений со стороны лиц, которых поймали на пьяном вождении.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Законопроект внесен в Государственную Думу депутатами Василием Пискаревым, Эрнестом Валеевым, Фаритом Ганиевым, Георгием Карловым, Иваном Квиткой (все - "Единая Россия").

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Документ позволит усилить контроль за законностью владения оружием гражданами и повысить эффективность государственного управления в этой сфере, считают инициаторы.

"Мы убеждены, что иметь в своем распоряжении оружие не должны те, кто неоднократно преступал закон, и так и не встал на путь исправления", - заявил глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В пояснительной записке уточняется, что лицензию на приобретение оружия предлагается не выдавать гражданам:

- два или более раза осужденным за совершение преступления;

- подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения либо передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения;

- за невыполнение гражданами Российской Федерации, являющимися водителями транспортных средств, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Ограничения вводятся до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

"Владелец оружия в Российской Федерации должен представлять собой образец законопослушного гражданина, уважающего права и свободы граждан, интересы общества и государства", - говорится в сопроводительных материалах.

Кроме того, предлагается запретить хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии. Владельцы будут обязаны сообщать о фактах утраты или хищения у них оружия.

Как объяснил Пискарев, сегодня в среде тех, кто увлекается историей, пользуются популярностью охолощенные (лишенные боевых свойств) образцы оружия прошлого. Это, например, списанные револьверы, пистолеты ТТ, автоматы ППШ. "Но списанное оружие находит большой спрос и в криминальной среде, за последние 5 лет правоохранительные органы обезвредили более 400 подпольных мастерских по его восстановлению", - рассказал глава комитета.
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Депутаты в пояснительной записке привели данные правоохранительных органов, согласно которым более 80% изъятого огнестрельного оружия является списанным - переоборудованным в боевые аналоги.

По словам депутата, предлагаемые ограничительные меры носят профилактический характер, поставят дополнительные барьеры на пути проникновения оружия в криминальную среду, и в целом послужат укреплению правопорядка и безопасности граждан.

Предлагается также сформировать на основе отечественной программной и элементной базы единое информационное пространство всех участников сферы оборота оружия, которое позволит наладить с использованием современных технологий более четкий контроль за производством, хранением, перемещением, куплей-продажей и утилизацией оружия.

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