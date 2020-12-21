Выросший в полях лес может дать России 600 млн кубометров древесины

Полноценный лес вырос на 40-50 млн гектаров заброшенных полей, сообщил в интервью "Российской газете" замглавы Рослесхоза Иван Советников. По его словам, эти новые леса, которые теперь разрешено заготавливать, расположены вблизи населенных мест, туда легко добраться и оттуда удобно вывозить спиленные стволы.

"По статистике, на каждый гектар леса приходится до 150 кубометров древесины, то есть речь идет о 600 млн кубов - мы столько заготавливаем по всей стране за три года, - объяснил Иван Советников. - Можно рубить, можно выращивать плантации - это все очень реальный бизнес, им могут заняться люди".

Замглавы Рослесхоза считает, что на заросших полях могут быть открыты лесопитомники. По данным ведомства, сейчас сеянец с открытой корневой системой стоит минимум 3-4 рубля, с закрытой - от 11 рублей за штуку.

"Спрос на них очень хороший - посадочный материал всем нужен, а его зачастую не хватает", - добавил Иван Советников.

Полностью интервью с замглавы Рослесхоза читайте в одном из ближайших номеров "Российской газеты".