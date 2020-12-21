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21.12.2020 18:37
Рубрика: Экономика

Yamaha отзывает в России 107 мотоциклов

Текст: Светлана Ментюкова

"Ямаха Мотор Си-Ай-Эс", официальный представитель Yamaha на российском рынке, отзывает 107 мотоциклов марки из-за шестерни второй передачи ведущего вала. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Фото: скриншот с youtube.com
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Как говорится в сообщении, отзыву подлежат 107 мотоциклов Yamaha FJR1300A/FJR1300AE (RP28), реализованных в 2016 -2020 годах.

"Причина отзыва транспортных средств: прочность шестерни второй передачи ведущего вала неудовлетворительна при высокоскоростной нагрузке на нее. Могут возникнуть трещины из-за нагрузок при многократном переключении передач. В связи с этим шестерня может сломаться, а в худшем случае может заблокировать трансмиссию транспортного средства", - уточняет пресс-служба Росстандарта.

На всех транспортных средствах будут заменены шестерни второй передачи ведущего вала на модифицированные. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Также сообщается, что уполномоченные представители изготовителей письменно или по телефону проинформируют владельцев мотоциклов, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонта.

Фото: скриншот с youtube.com
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Владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код мотоцикла с прилагаемым перечнем (файл во вкладке "Документы" на сайте Росстандарта) либо воспользоваться интерактивным поиском (easy.gost.ru).

Если мотоцикл попадает под отзывную программу, владельцу необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

Экономика Транспорт Правительство Минпромторг Росстандарт

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