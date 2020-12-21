За сутки в России подтверждено 29 350 случаев COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 19,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 7797
- 2 Санкт-Петербург 3752
- 3 Московская область 1523
- 4 Нижегородская область 501
- 5 Свердловская область 396
- 6 Псковская область 394
- 7 Архангельская область 394
- 8 Республика Карелия 392
- 9 Ростовская область 387
- 10 Воронежская область 384
- 11 Вологодская область 364
- 12 Республика Крым 350
- 13 Хабаровский край 341
- 14 Красноярский край 331
- 15 Пермский край 330
- 16 Челябинская область 312
- 17 Самарская область 305
- 18 Ульяновская область 285
- 19 Республика Коми 282
- 20 Мурманская область 279
- 21 Иркутская область 271
- 22 Волгоградская область 268
- 23 Саратовская область 262
- 24 Забайкальский край 255
- 25 Омская область 242
- 26 Кировская область 240
- 27 Ставропольский край 239
- 28 Приморский край 237
- 29 Тверская область 234
- 30 Ленинградская область 226
- 31 Ханты-Мансийский автономный округ 222
- 32 Алтайский край 217
- 33 Республика Бурятия 211
- 34 Новгородская область 208
- 35 Тульская область 208
- 36 Удмуртская Республика 207
- 37 Республика Саха (Якутия) 200
- 38 Калининградская область 200
- 39 Брянская область 197
- 40 Пензенская область 190
- 41 Ярославская область 189
- 42 Ямало-Ненецкий автономный округ 188
- 43 Владимирская область 185
- 44 Томская область 184
- 45 Орловская область 180
- 46 Астраханская область 180
- 47 Краснодарский край 180
- 48 Республика Хакасия 178
- 49 Ивановская область 178
- 50 Белгородская область 178
- 51 Курская область 177
- 52 Оренбургская область 177
- 53 Калужская область 170
- 54 Тюменская область 169
- 55 Новосибирская область 165
- 56 Липецкая область 163
- 57 Республика Башкортостан 158
- 58 Смоленская область 153
- 59 Республика Дагестан 152
- 60 Тамбовская область 150
- 61 Кемеровская область 150
- 62 Сахалинская область 147
- 63 Чеченская Республика 139
- 64 Амурская область 137
- 65 Рязанская область 137
- 66 Республика Чувашия 127
- 67 Костромская область 118
- 68 Курганская область 104
- 69 Кабардино-Балкарская Республика 100
- 70 Республика Татарстан 100
- 71 Республика Калмыкия 97
- 72 Республика Алтай 96
- 73 Республика Адыгея 94
- 74 Карачаево-Черкесская Республика 92
- 75 Республика Мордовия 89
- 76 Республика Северная Осетия-Алания 88
- 77 Севастополь 83
- 78 Республика Ингушетия 81
- 79 Камчатский край 80
- 80 Республика Тыва 78
- 81 Республика Марий Эл 53
- 82 Магаданская область 43
- 83 Еврейская автономная область 28
- 84 Ненецкий автономный округ 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 877 727 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Ненецкий автономный округ 0,3%
- 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область 0,6%
За последние сутки подтверждено 493 летальных случая
- Санкт-Петербург 77
- Москва 75
- Пермский край 19
- Ульяновская область 19
- Воронежская область 16
- Нижегородская область 16
- Красноярский край 16
- Иркутская область 16
- Свердловская область 15
- Краснодарский край 10
- Ивановская область 8
- Тульская область 8
- Республика Крым 8
- Ростовская область 8
- Алтайский край 8
- Республика Коми 7
- Вологодская область 7
- Челябинская область 7
- Республика Хакасия 7
- Новосибирская область 7
- Омская область 7
- Липецкая область 6
- Московская область 6
- Республика Чувашия 6
- Саратовская область 6
- Приморский край 6
- Белгородская область 5
- Брянская область 5
- Курганская область 5
- Ханты-Мансийский автономный округ 5
- Томская область 5
- Ярославская область 4
- Мурманская область 4
- Волгоградская область 4
- Севастополь 4
- Ставропольский край 4
- Республика Бурятия 4
- Республика Саха (Якутия) 4
- Тамбовская область 3
- Республика Адыгея 3
- Республика Калмыкия 3
- Астраханская область 3
- Республика Дагестан 3
- Республика Башкортостан 3
- Удмуртская Республика 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Республика Алтай 3
- Хабаровский край 3
- Калужская область 2
- Калининградская область 2
- Псковская область 2
- Оренбургская область 2
- Пензенская область 2
- Кемеровская область 2
- Костромская область 1
- Курская область 1
- Орловская область 1
- Республика Марий Эл 1
- Кировская область 1
- Тюменская область 1
- Забайкальский край 1
За весь период по России умерло 51 351 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 19 705 человек
- Москва 4798
- Санкт-Петербург 1870
- Московская область 1155
- Хабаровский край 511
- Нижегородская область 461
- Красноярский край 416
- Свердловская область 400
- Архангельская область 375
- Воронежская область 364
- Республика Карелия 347
- Вологодская область 338
- Республика Коми 335
- Ростовская область 309
- Саратовская область 299
- Самарская область 288
- Мурманская область 267
- Пермский край 253
- Волгоградская область 245
- Омская область 236
- Кировская область 233
- Ханты-Мансийский автономный округ 232
- Ямало-Ненецкий автономный округ 221
- Томская область 210
- Удмуртская Республика 191
- Республика Саха (Якутия) 185
- Ленинградская область 182
- Кемеровская область 181
- Ярославская область 178
- Тульская область 177
- Владимирская область 173
- Республика Хакасия 172
- Курская область 161
- Оренбургская область 161
- Калужская область 159
- Тюменская область 154
- Алтайский край 147
- Кабардино-Балкарская Республика 130
- Амурская область 128
- Республика Дагестан 125
- Рязанская область 122
- Забайкальский край 122
- Республика Чувашия 114
- Ставропольский край 112
- Сахалинская область 112
- Краснодарский край 106
- Пензенская область 103
- Тверская область 102
- Новосибирская область 98
- Курганская область 97
- Смоленская область 95
- Республика Адыгея 93
- Республика Ингушетия 93
- Республика Бурятия 84
- Астраханская область 82
- Белгородская область 81
- Карачаево-Черкесская Республика 80
- Ульяновская область 80
- Республика Мордовия 77
- Республика Северная Осетия - Алания 76
- Орловская область 71
- Приморский край 67
- Новгородская область 65
- Калининградская область 63
- Камчатский край 63
- Республика Тыва 61
- Псковская область 59
- Чеченская Республика 58
- Республика Алтай 55
- Тамбовская область 53
- Республика Калмыкия 49
- Магаданская область 49
- Брянская область 48
- Республика Марий Эл 42
- Иркутская область 32
- Челябинская область 31
- Ивановская область 30
- Еврейская автономная область 27
- Липецкая область 23
- Республика Татарстан 21
- Республика Крым 18
- Костромская область 17
- Республика Башкортостан 4
- Севастополь 3
За весь период выписано по выздоровлению по России 2 295 362 человека.