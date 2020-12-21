За сутки в России подтверждено 29 350 случаев COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 19,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 7797

2 Санкт-Петербург 3752

3 Московская область 1523

4 Нижегородская область 501

5 Свердловская область 396

6 Псковская область 394

7 Архангельская область 394

8 Республика Карелия 392

9 Ростовская область 387

10 Воронежская область 384

11 Вологодская область 364

12 Республика Крым 350

13 Хабаровский край 341

14 Красноярский край 331

15 Пермский край 330

16 Челябинская область 312

17 Самарская область 305

18 Ульяновская область 285

19 Республика Коми 282

20 Мурманская область 279

21 Иркутская область 271

22 Волгоградская область 268

23 Саратовская область 262

24 Забайкальский край 255

25 Омская область 242

26 Кировская область 240

27 Ставропольский край 239

28 Приморский край 237

29 Тверская область 234

30 Ленинградская область 226

31 Ханты-Мансийский автономный округ 222

32 Алтайский край 217

33 Республика Бурятия 211

34 Новгородская область 208

35 Тульская область 208

36 Удмуртская Республика 207

37 Республика Саха (Якутия) 200

38 Калининградская область 200

39 Брянская область 197

40 Пензенская область 190

41 Ярославская область 189

42 Ямало-Ненецкий автономный округ 188

43 Владимирская область 185

44 Томская область 184

45 Орловская область 180

46 Астраханская область 180

47 Краснодарский край 180

48 Республика Хакасия 178

49 Ивановская область 178

50 Белгородская область 178

51 Курская область 177

52 Оренбургская область 177

53 Калужская область 170

54 Тюменская область 169

55 Новосибирская область 165

56 Липецкая область 163

57 Республика Башкортостан 158

58 Смоленская область 153

59 Республика Дагестан 152

60 Тамбовская область 150

61 Кемеровская область 150

62 Сахалинская область 147

63 Чеченская Республика 139

64 Амурская область 137

65 Рязанская область 137

66 Республика Чувашия 127

67 Костромская область 118

68 Курганская область 104

69 Кабардино-Балкарская Республика 100

70 Республика Татарстан 100

71 Республика Калмыкия 97

72 Республика Алтай 96

73 Республика Адыгея 94

74 Карачаево-Черкесская Республика 92

75 Республика Мордовия 89

76 Республика Северная Осетия-Алания 88

77 Севастополь 83

78 Республика Ингушетия 81

79 Камчатский край 80

80 Республика Тыва 78

81 Республика Марий Эл 53

82 Магаданская область 43

83 Еврейская автономная область 28

84 Ненецкий автономный округ 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 877 727 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Ненецкий автономный округ 0,3%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область 0,6% За последние сутки подтверждено 493 летальных случая Санкт-Петербург 77

Москва 75

Пермский край 19

Ульяновская область 19

Воронежская область 16

Нижегородская область 16

Красноярский край 16

Иркутская область 16

Свердловская область 15

Краснодарский край 10

Ивановская область 8

Тульская область 8

Республика Крым 8

Ростовская область 8

Алтайский край 8

Республика Коми 7

Вологодская область 7

Челябинская область 7

Республика Хакасия 7

Новосибирская область 7

Омская область 7

Липецкая область 6

Московская область 6

Республика Чувашия 6

Саратовская область 6

Приморский край 6

Белгородская область 5

Брянская область 5

Курганская область 5

Ханты-Мансийский автономный округ 5

Томская область 5

Ярославская область 4

Мурманская область 4

Волгоградская область 4

Севастополь 4

Ставропольский край 4

Республика Бурятия 4

Республика Саха (Якутия) 4

Тамбовская область 3

Республика Адыгея 3

Республика Калмыкия 3

Астраханская область 3

Республика Дагестан 3

Республика Башкортостан 3

Удмуртская Республика 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Республика Алтай 3

Хабаровский край 3

Калужская область 2

Калининградская область 2

Псковская область 2

Оренбургская область 2

Пензенская область 2

Кемеровская область 2

Костромская область 1

Курская область 1

Орловская область 1

Республика Марий Эл 1

Кировская область 1

Тюменская область 1

Забайкальский край 1 За весь период по России умерло 51 351 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 19 705 человек Москва 4798

Санкт-Петербург 1870

Московская область 1155

Хабаровский край 511

Нижегородская область 461

Красноярский край 416

Свердловская область 400

Архангельская область 375

Воронежская область 364

Республика Карелия 347

Вологодская область 338

Республика Коми 335

Ростовская область 309

Саратовская область 299

Самарская область 288

Мурманская область 267

Пермский край 253

Волгоградская область 245

Омская область 236

Кировская область 233

Ханты-Мансийский автономный округ 232

Ямало-Ненецкий автономный округ 221

Томская область 210

Удмуртская Республика 191

Республика Саха (Якутия) 185

Ленинградская область 182

Кемеровская область 181

Ярославская область 178

Тульская область 177

Владимирская область 173

Республика Хакасия 172

Курская область 161

Оренбургская область 161

Калужская область 159

Тюменская область 154

Алтайский край 147

Кабардино-Балкарская Республика 130

Амурская область 128

Республика Дагестан 125

Рязанская область 122

Забайкальский край 122

Республика Чувашия 114

Ставропольский край 112

Сахалинская область 112

Краснодарский край 106

Пензенская область 103

Тверская область 102

Новосибирская область 98

Курганская область 97

Смоленская область 95

Республика Адыгея 93

Республика Ингушетия 93

Республика Бурятия 84

Астраханская область 82

Белгородская область 81

Карачаево-Черкесская Республика 80

Ульяновская область 80

Республика Мордовия 77

Республика Северная Осетия - Алания 76

Орловская область 71

Приморский край 67

Новгородская область 65

Калининградская область 63

Камчатский край 63

Республика Тыва 61

Псковская область 59

Чеченская Республика 58

Республика Алтай 55

Тамбовская область 53

Республика Калмыкия 49

Магаданская область 49

Брянская область 48

Республика Марий Эл 42

Иркутская область 32

Челябинская область 31

Ивановская область 30

Еврейская автономная область 27

Липецкая область 23

Республика Татарстан 21

Республика Крым 18

Костромская область 17

Республика Башкортостан 4

Севастополь 3 За весь период выписано по выздоровлению по России 2 295 362 человека. В Москве расширили запись на вакцинацию от коронавируса