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21.12.2020 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 29 350 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 19,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 7797
  • 2 Санкт-Петербург 3752
  • 3 Московская область 1523
  • 4 Нижегородская область 501
  • 5 Свердловская область 396
  • 6 Псковская область 394
  • 7 Архангельская область 394
  • 8 Республика Карелия 392
  • 9 Ростовская область 387
  • 10 Воронежская область 384
  • 11 Вологодская область 364
  • 12 Республика Крым 350
  • 13 Хабаровский край 341
  • 14 Красноярский край 331
  • 15 Пермский край 330
  • 16 Челябинская область 312
  • 17 Самарская область 305
  • 18 Ульяновская область 285
  • 19 Республика Коми 282
  • 20 Мурманская область 279
  • 21 Иркутская область 271
  • 22 Волгоградская область 268
  • 23 Саратовская область 262
  • 24 Забайкальский край 255
  • 25 Омская область 242
  • 26 Кировская область 240
  • 27 Ставропольский край 239
  • 28 Приморский край 237
  • 29 Тверская область 234
  • 30 Ленинградская область 226
  • 31 Ханты-Мансийский автономный округ 222
  • 32 Алтайский край 217
  • 33 Республика Бурятия 211
  • 34 Новгородская область 208
  • 35 Тульская область 208
  • 36 Удмуртская Республика 207
  • 37 Республика Саха (Якутия) 200
  • 38 Калининградская область 200
  • 39 Брянская область 197
  • 40 Пензенская область 190
  • 41 Ярославская область 189
  • 42 Ямало-Ненецкий автономный округ 188
  • 43 Владимирская область 185
  • 44 Томская область 184
  • 45 Орловская область 180
  • 46 Астраханская область 180
  • 47 Краснодарский край 180
  • 48 Республика Хакасия 178
  • 49 Ивановская область 178
  • 50 Белгородская область 178
  • 51 Курская область 177
  • 52 Оренбургская область 177
  • 53 Калужская область 170
  • 54 Тюменская область 169
  • 55 Новосибирская область 165
  • 56 Липецкая область 163
  • 57 Республика Башкортостан 158
  • 58 Смоленская область 153
  • 59 Республика Дагестан 152
  • 60 Тамбовская область 150
  • 61 Кемеровская область 150
  • 62 Сахалинская область 147
  • 63 Чеченская Республика 139
  • 64 Амурская область 137
  • 65 Рязанская область 137
  • 66 Республика Чувашия 127
  • 67 Костромская область 118
  • 68 Курганская область 104
  • 69 Кабардино-Балкарская Республика 100
  • 70 Республика Татарстан 100
  • 71 Республика Калмыкия 97
  • 72 Республика Алтай 96
  • 73 Республика Адыгея 94
  • 74 Карачаево-Черкесская Республика 92
  • 75 Республика Мордовия 89
  • 76 Республика Северная Осетия-Алания 88
  • 77 Севастополь 83
  • 78 Республика Ингушетия 81
  • 79 Камчатский край 80
  • 80 Республика Тыва 78
  • 81 Республика Марий Эл 53
  • 82 Магаданская область 43
  • 83 Еврейская автономная область 28
  • 84 Ненецкий автономный округ 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 877 727 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Ненецкий автономный округ 0,3%
  • 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область 0,6%
За последние сутки подтверждено 493 летальных случая
  • Санкт-Петербург 77
  • Москва 75
  • Пермский край 19
  • Ульяновская область 19
  • Воронежская область 16
  • Нижегородская область 16
  • Красноярский край 16
  • Иркутская область 16
  • Свердловская область 15
  • Краснодарский край 10
  • Ивановская область 8
  • Тульская область 8
  • Республика Крым 8
  • Ростовская область 8
  • Алтайский край 8
  • Республика Коми 7
  • Вологодская область 7
  • Челябинская область 7
  • Республика Хакасия 7
  • Новосибирская область 7
  • Омская область 7
  • Липецкая область 6
  • Московская область 6
  • Республика Чувашия 6
  • Саратовская область 6
  • Приморский край 6
  • Белгородская область 5
  • Брянская область 5
  • Курганская область 5
  • Ханты-Мансийский автономный округ 5
  • Томская область 5
  • Ярославская область 4
  • Мурманская область 4
  • Волгоградская область 4
  • Севастополь 4
  • Ставропольский край 4
  • Республика Бурятия 4
  • Республика Саха (Якутия) 4
  • Тамбовская область 3
  • Республика Адыгея 3
  • Республика Калмыкия 3
  • Астраханская область 3
  • Республика Дагестан 3
  • Республика Башкортостан 3
  • Удмуртская Республика 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Республика Алтай 3
  • Хабаровский край 3
  • Калужская область 2
  • Калининградская область 2
  • Псковская область 2
  • Оренбургская область 2
  • Пензенская область 2
  • Кемеровская область 2
  • Костромская область 1
  • Курская область 1
  • Орловская область 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Кировская область 1
  • Тюменская область 1
  • Забайкальский край 1

За весь период по России умерло 51 351 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 19 705 человек
  • Москва 4798
  • Санкт-Петербург 1870
  • Московская область 1155
  • Хабаровский край 511
  • Нижегородская область 461
  • Красноярский край 416
  • Свердловская область 400
  • Архангельская область 375
  • Воронежская область 364
  • Республика Карелия 347
  • Вологодская область 338
  • Республика Коми 335
  • Ростовская область 309
  • Саратовская область 299
  • Самарская область 288
  • Мурманская область 267
  • Пермский край 253
  • Волгоградская область 245
  • Омская область 236
  • Кировская область 233
  • Ханты-Мансийский автономный округ 232
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 221
  • Томская область 210
  • Удмуртская Республика 191
  • Республика Саха (Якутия) 185
  • Ленинградская область 182
  • Кемеровская область 181
  • Ярославская область 178
  • Тульская область 177
  • Владимирская область 173
  • Республика Хакасия 172
  • Курская область 161
  • Оренбургская область 161
  • Калужская область 159
  • Тюменская область 154
  • Алтайский край 147
  • Кабардино-Балкарская Республика 130
  • Амурская область 128
  • Республика Дагестан 125
  • Рязанская область 122
  • Забайкальский край 122
  • Республика Чувашия 114
  • Ставропольский край 112
  • Сахалинская область 112
  • Краснодарский край 106
  • Пензенская область 103
  • Тверская область 102
  • Новосибирская область 98
  • Курганская область 97
  • Смоленская область 95
  • Республика Адыгея 93
  • Республика Ингушетия 93
  • Республика Бурятия 84
  • Астраханская область 82
  • Белгородская область 81
  • Карачаево-Черкесская Республика 80
  • Ульяновская область 80
  • Республика Мордовия 77
  • Республика Северная Осетия - Алания 76
  • Орловская область 71
  • Приморский край 67
  • Новгородская область 65
  • Калининградская область 63
  • Камчатский край 63
  • Республика Тыва 61
  • Псковская область 59
  • Чеченская Республика 58
  • Республика Алтай 55
  • Тамбовская область 53
  • Республика Калмыкия 49
  • Магаданская область 49
  • Брянская область 48
  • Республика Марий Эл 42
  • Иркутская область 32
  • Челябинская область 31
  • Ивановская область 30
  • Еврейская автономная область 27
  • Липецкая область 23
  • Республика Татарстан 21
  • Республика Крым 18
  • Костромская область 17
  • Республика Башкортостан 4
  • Севастополь 3

За весь период выписано по выздоровлению по России 2 295 362 человека.

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