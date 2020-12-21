Законодатели защитят авторские права художников народных промыслов

Развитие народных промыслов подразумевает не только их организационную и экономическую поддержку, но и защиту авторских прав на уникальную художественную продукцию. К такому выводу пришли участники Международного Ремесленного Конгресса, который завершил работу в Москве.

В конгрессе приняли участие более 1,5 тысяч человек. В 2020 году он проходил в гибридном формате - онлайн и офлайн - и стал крупнейшей площадкой для диалога о народных художественных промыслах между представителями государственной власти, общественностью, инвесторами, профессиональным и экспертным сообществом, мастерами и ремесленниками. Организатором мероприятия выступил Минпромторг России, стратегическим партнером - Санкт-Петербургский международный ремесленный конгресс при участии Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства и Ассоциации ведущих производителей НХП.

"Включение различных структур власти и гражданского общества в совместную работу по поддержке народных художественных промыслов поможет вывести эту креативную индустрию на более высокий уровень и будет способствовать ее процветанию, - считает зампредседателя Совета Федерации Галина Карелова. - Сегодня многие предприятия сферы НХП не могут самостоятельно справиться с экономическими трудностями. Поэтому так важна поддержка, которую оказывает этим организациям Минпромторг России. Перед ремесленными и творческими организациями стоит множество вопросов: где взять кредит, как решить вопрос с арендой, а самое главное - где реализовывать продукцию. Замечательно, что Международный Ремесленный Конгресс дал возможность мастерам и ремесленникам из дальних регионов России заявить о себе и представить изделия своих промыслов".

Одной из важнейших тем Конгресса стала подготовка законопроекта о внесении изменений в Федеральный закон "О народных художественных промыслах". Необходимость изменений существующего законодательства для сохранения народных промыслов и дальнейшего развития отрасли подчеркнула замминистра промышленности и торговли России Гульназ Кадырова.

"Сегодня народные художественные промыслы - это часть креативной индустрии и креативной экономики, - отметила Кадырова. - И в современных условиях народные художественные промыслы рассматриваются не только как элемент наследия, который необходимо сохранять, но и как эффективный ресурс развития, позволяющий развивать российскую идентичность, формировать на своей основе региональные бренды и новые продукты креативных индустрий. Законодательная база должна отвечать актуальным потребностям времени. Мы должны защитить авторские права наших производителей и обеспечить не только сохранение и развитие народных промыслов, но и возрождение тех, которые были утрачены за последнее столетие".