Новости

Пахмутова и Добронравов госпитализированы с COVID-19 21:58
Умер актер, режиссер "Цветика-семицветика" Борис Бушмелёв 21:37
Владеющая Джеймсом Бондом и Рокки студия MGM ищет, кому бы продаться 19:29
Умер знаменитый французский актер Клод Брассёр 18:22
Названы дата и место похорон автора "Ну, погоди!" Курляндского 18:07

Актриса Ирина Муравьева заразилась COVID-19

Новости
    22.12.2020, 20:55
Текст:   Олег Усков
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Народная артистка Российской Федерации Ирина Муравьева заразилась коронавирусом. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Тамару Михайлову, директрису Малого театра, где служит актриса.

Фото: kino-teatr.ru
Российский актер Алексей Гуськов попал в украинский "черный список"

Как уточнила директриса, 71-летняя Ирина Вадимовна заболела на прошлой неделе и находится не в больнице, а на домашнем лечении.

Михайлова заверила, что болезнь у любимой актрисы, звезды "Карнавала" и "Самой обаятельной и привлекательной", "протекает не в тяжелой форме". Но к работе Муравьева теперь, скорее всего, вернется лишь после праздников.

Пока же в связи с болезнью Ирины Вадимовны в афишу Малого внесены изменения, и спектакль "Всегда зовите Долли!" с участием Муравьевой, показ которого был назначен на 29 декабря, заменен "Вишневым садом".

Ирина Муравьева родилась 8 февраля 1949 года. В 1970-м окончила драматическую студию при Центральном детском театре и была зачислена в его труппу. В 1977-1991 годах служила в Театре имени Моссовета, с 1993-го - актриса Государственного академического Малого театра.

Ранее сообщалось, что от коронавируса вылечился актер Сергей Маковецкий.

Новости

Закончены съемки Resident Evil, опубликовано первое промо с зомби 15:48
Российский актер Алексей Гуськов попал в украинский "черный список" 15:41
Сергей Маковецкий победил коронавирус 15:25
Лауреат "Оскара" Педро Альмодовар назвал главные фильмы 2020 года 15:01
⧣ Россия
Фото: Среда
В Калининграде возбудили уголовное дело после избиения Прилучного 13:29
"Простоквашино" и другие проекты "Союзмультфильма" покажут в Китае 12:14
"Отель "У погибшего альпиниста" Стругацких получит новую экранизацию 11:04
⧣ театр
Фото: twitter.com/ Variety
Умерла легенда Бродвея, актриса и танцовщица Энн Райнкинг 21.12.2020
Александр Кузнецов сыграет в новых "Фантастических тварях" 21.12.2020
Жена рассказала о состоянии заболевшего COVID Сергея Маковецкого 17.12.2020
⧣ коронавирус
Фото: kinopoisk.ru
Режиссер нового "Хэллоуина" перезапустит "Изгоняющего дьявола" 14:00
Умерла заразившаяся COVID-19 певица и актриса Кей Ти Ослин 13:02
Вышел русский трейлер комедии Netflix "2020, тебе конец!" 21.12.2020