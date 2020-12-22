Актриса Ирина Муравьева заразилась COVID-19

Народная артистка Российской Федерации Ирина Муравьева заразилась коронавирусом. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Тамару Михайлову, директрису Малого театра, где служит актриса.

Как уточнила директриса, 71-летняя Ирина Вадимовна заболела на прошлой неделе и находится не в больнице, а на домашнем лечении.

Михайлова заверила, что болезнь у любимой актрисы, звезды "Карнавала" и "Самой обаятельной и привлекательной", "протекает не в тяжелой форме". Но к работе Муравьева теперь, скорее всего, вернется лишь после праздников.

Пока же в связи с болезнью Ирины Вадимовны в афишу Малого внесены изменения, и спектакль "Всегда зовите Долли!" с участием Муравьевой, показ которого был назначен на 29 декабря, заменен "Вишневым садом".

Ирина Муравьева родилась 8 февраля 1949 года. В 1970-м окончила драматическую студию при Центральном детском театре и была зачислена в его труппу. В 1977-1991 годах служила в Театре имени Моссовета, с 1993-го - актриса Государственного академического Малого театра.

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