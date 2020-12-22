Сергей Маковецкий победил коронавирус

62-летний Народный артист Российской Федерации Сергей Маковецкий выздоровел, победив коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Театра имени Вахтангова, в котором служит актер, Кирилла Крока. О недомогании Маковецкого стало известно в середине месяца.

Напомним: сам Сергей Васильевич на просьбу прокомментировать ситуацию отреагировал чрезвычайно экспрессивно. В то время как супруга артиста отнеслась к положению дел более сдержанно.

Сергей Маковецкий родился в 1958 году. Окончил актерский факультет Театрального училища имени Щукина.

На экранах - с восьмидесятых: "Сукины дети", "Про уродов и людей", "Жмурки", второй "Брат", "Мне не больно", "Иван Грозный". Сыграл условного Гумберта Гумберта в клипе Алсу на песню "Зимний сон".