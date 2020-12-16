Маковецкий грубо прокомментировал новость о своем заражении COVID-19

62-летний российский, советский актер Сергей Маковецкий эмоционально и в грубой форме отреагировал на просьбу прокомментировать текущее состояние своего здоровья.

Напомним: ранее Кирилл Крок, директор Театра имени Вахтангова, в котором служит артист, сообщил: у Маковецкого выявлена коронавирусная инфекция.

Что самого актера, похоже, обескуражило. "Не верьте, [***], этим коллегам! Пошлите всех [***] (далеко)! Просто пошлите всех коллег [***] (еще дальше) и всё", - цитирует Народного артиста России 5-tv.ru.

Маковецкий родился 13 июня 1958 года в Киеве. Окончил актерский факультет Театрального училища имени Щукина. Сниматься начал в 1980-м: "Сукины дети", "Про уродов и людей", "Жмурки", второй "Брат", "Мне не больно", "Иван Грозный".

Также Сергея Васильевича можно наблюдать с певицей Алсу в красивом клипе на песню "Зимний сон" - короткометражном ремейке набоковской "Лолиты".