Новости

"Легенды" от Marvel станут новым сериалом для Disney+ 15:04
Жена Оззи Осборна госпитализирована с COVID-19 14:53
IndieWire назвал 10 лучших фильмов года, российская "Дылда" - шестая 13:32
Rolling Stone назвал российскую драму в числе лучших фильмов года 12:53
Вышел трейлер продолжения "Разочарования" от создателей "Симпсонов" 11:26

Маковецкий грубо прокомментировал новость о своем заражении COVID-19

Новости
    16.12.2020, 15:02
Текст:   Олег Усков
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

62-летний российский, советский актер Сергей Маковецкий эмоционально и в грубой форме отреагировал на просьбу прокомментировать текущее состояние своего здоровья.

Фото: kino-teatr.ru
85-летний актер Кахи Кавсадзе победил коронавирус

Напомним: ранее Кирилл Крок, директор Театра имени Вахтангова, в котором служит артист, сообщил: у Маковецкого выявлена коронавирусная инфекция.

Что самого актера, похоже, обескуражило. "Не верьте, [***], этим коллегам! Пошлите всех [***] (далеко)! Просто пошлите всех коллег [***] (еще дальше) и всё", - цитирует Народного артиста России 5-tv.ru.

Маковецкий родился 13 июня 1958 года в Киеве. Окончил актерский факультет Театрального училища имени Щукина. Сниматься начал в 1980-м: "Сукины дети", "Про уродов и людей", "Жмурки", второй "Брат", "Мне не больно", "Иван Грозный".

Также Сергея Васильевича можно наблюдать с певицей Алсу в красивом клипе на песню "Зимний сон" - короткометражном ремейке набоковской "Лолиты".

Новости

СМИ: Сергей Маковецкий заразился коронавирусом 11:02
От коронавируса умер художник, поэт и музыкант Свен Гундлах 15.12.2020
Фото: на Троекуровском кладбище похоронили Валентина Гафта 15.12.2020
Жена переболевшего COVID Сергея Шакурова рассказала о его состоянии 15.12.2020
⧣ Россия
Фото: Скриншот с сайта youtube.com
The Hollywood Reporter назвал российскую "Дылду" лучшим фильмом года 12:26
Фото и видео: в Москве проводили в последний путь Валентина Гафта 15.12.2020
Россияне назвали лучшие фильмы и сериалы 2020 года 15.12.2020
⧣ происшествия
Фото: kino-teatr.ru
85-летний актер Кахи Кавсадзе победил коронавирус 15.12.2020
Михаил Ефремов написал письмо сыну погибшего в ДТП водителя 09.12.2020
Заболевшего COVID-19 Александра Ширвиндта выписали из больницы 09.12.2020
⧣ скандалы
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Муж Валерии прокомментировал скандал с Лободой и ванной 14.12.2020
СМИ: Украинская певица Лобода оказалась в центре скандала из-за ванны 13.12.2020
Видео с Ивлеевой по Cyberpunk 2077 установило еще один антирекорд 11.12.2020