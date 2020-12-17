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Жена рассказала о состоянии заболевшего COVID Сергея Маковецкого

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    17.12.2020, 17:26
Текст:   Олег Усков

Елена Маковецкая прокомментировала информацию о болезни в семье. Как передает KP.RU, актер Сергей Маковецкий десять дней назад сдал положительный тест на COVID-19 и сейчас ждет повторный.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Жена переболевшего COVID Сергея Шакурова рассказала о его состоянии

При этом коллеги Сергея Васильевича, как подчеркивается, за него не переживают: Маковецкий держит связь, говорит, что чувствует себя хорошо, а "температуры и других тревожных симптомов COVID-19 у него нет" - только пропало обоняние.

Елена Маковецкая обнадеживающие сведения подтверждает: у супруга все хорошо, самочувствие нормальное, а коронавирусной пневмонии, о которой поспешили сообщить СМИ, нет. "Это неправда. Все в порядке", - заверила Елена.

В настоящее время артист дома - на самоизоляции, его состояние находится под бдительным контролем врача. Повторный анализ - в конце недели.

Меж тем 16 декабря в постановке "Евгения Онегина" в Театре имени Вахтангова, где служит Сергей Васильевич, в главной роли на сцену вместо Маковецкого вышел второй исполнитель этой роли - Алексей Гуськов.

Ранее болезнь одного из ведущих своих актеров подтвердил директор театра Кирилл Крок. В то время как сам Маковецкий отнесся к сообщениям о заражении крайне эмоционально.

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