Жена рассказала о состоянии заболевшего COVID Сергея Маковецкого

Елена Маковецкая прокомментировала информацию о болезни в семье. Как передает KP.RU, актер Сергей Маковецкий десять дней назад сдал положительный тест на COVID-19 и сейчас ждет повторный.

При этом коллеги Сергея Васильевича, как подчеркивается, за него не переживают: Маковецкий держит связь, говорит, что чувствует себя хорошо, а "температуры и других тревожных симптомов COVID-19 у него нет" - только пропало обоняние.

Елена Маковецкая обнадеживающие сведения подтверждает: у супруга все хорошо, самочувствие нормальное, а коронавирусной пневмонии, о которой поспешили сообщить СМИ, нет. "Это неправда. Все в порядке", - заверила Елена.

В настоящее время артист дома - на самоизоляции, его состояние находится под бдительным контролем врача. Повторный анализ - в конце недели.

Меж тем 16 декабря в постановке "Евгения Онегина" в Театре имени Вахтангова, где служит Сергей Васильевич, в главной роли на сцену вместо Маковецкого вышел второй исполнитель этой роли - Алексей Гуськов.

Ранее болезнь одного из ведущих своих актеров подтвердил директор театра Кирилл Крок. В то время как сам Маковецкий отнесся к сообщениям о заражении крайне эмоционально.