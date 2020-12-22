Alien: Isolation - игру по франшизе "Чужой" - бесплатно раздают для ПК

Онлайн-магазин Epic Games Store продолжает дарить пользователям новогодние подарки.

В этот раз геймеры могут на безвозмездной основе получить Alien: Isolation - великолепный сурвайвал-хоррор во вселенной "Чужого".

Игра от студии Creative Assembly вышла в 2014 году и получила восторженные отзывы от игроков и профильной прессы, а ее события даже вписали в общий канон знаменитой франшизы. Геймерам предстоит играть за Аманду Рипли - дочь известной героини Сигурни Уивер - и лицом к лицу столкнуться с кровожадным ксеноморфом.

Раздача продлится до 19:00 (по московскому времени) 22 декабря.