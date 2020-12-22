Арбитражный суд вдвое сократил срок наказания российским спортсменам

Спортивный арбитражный суд (CAS ) решился бросить пусть и скромный, но вызов Всемирному антидопинговому агентству. Да, удовлетворил требования ВАДА по санкциям к РУСАДА, но ограничил их действие двумя годами вместо запрошенных четырех. И хотя определенная национальная символика на форме российской сборной все же разрешена, на Олимпиаде в Токио в 2021-м и зимних Играх в Пекине-2022 нам выступать без флага и гимна.

Мировые чемпионаты на территории России запрещено проводить до декабря 2024-го. Как и подавать заявки на их проведение до этого же срока.

Да, допинговых нарушений приходилось на нас великое множество. Но там, где американцы тихо отделывались шестью месяцами, россиянам могли вынести и четырехлетний вердикт. Не ко всем и не сразу пришло понимание, что в сложнейшей политической обстановке к России будут придираться точно так же, как в дутом деле каких-либо Скрипалей.

Мы живем в трудное время, когда одно доброе слово о России может привести в камеру, как это случилось прямо на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро с ирландским президентом Европейских олимпийских комитетов Патриком Хикки, всего-то и сказавшим, что к русским надо относиться без предвзятости.

А сейчас она проявляется во всех сферах. В спортивной, где действительно допустили промахи, особенно. Единичные случаи люди из ВАДА объявляли системой. Личную ответственность превращали в коллективную. Словам перебежчика Родченкова доверяли больше, чем тестам, взятым в лицензированных лабораториях. Охота велась без правил.

Отсюда и два года санкций, которые могли бы превратиться в четыре. А что же вновь избранный президентом МОК немец Томас Бах? Он - под постоянным давлением. И не только под чисто спортивным. Не удивлюсь, если узнаем, что в деятельность МОК вмешиваются высочайшие политические силы. Бах пытается сглаживать острые углы. Как спортивный профи понимает, что за одного "нечистого" не должны страдать сотни честных спортсменов, но как же прессует его ВАДА, как болезненно кусают американцы. Быть может, тот относительно выдержанный, по крайней мере не истеричный курс, который он пытается проводить, это все, на что Томас Бах и способен в сложившейся ситуации. Могло быть и хуже.

А лорду все равно

Уорлд Атлетикс,которую тянет назвать Лорд Атлетикс по титулу президента лорда Коу, моментально отозвалась на решение CAS, сразу же от него отмежевавшись. Ничто, по мнению Себастьяна Коу, не может повлиять на отношение подведомственной ему организации к российским легкоатлетам. Рассмотрение восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики в международных правах будет идти своим (и каким же долгим) чередом. Если в этом году ни один из наших спортсменов не получил допуска на международные состязания даже в статусе нейтрального атлета, то в будущем сезоне Уорлд Атлетикс милостиво дозволит соревноваться в качестве нейтралов десяти легкоатлетам. Почему только десяти? И почему не пятнадцати или девяти? Ведь невозможность участвовать в международных стартах буквально убивает некогда популярный у нас вид спорта. Десяти, только десяти россиянам дозволено стартовать на токийской Олимпиаде в виде спорта, где разыгрывается больше всего золотых медалей.

Да, был допинг. Нет слов, чтобы выразить отношение к прежнему руководству федерации и ее попытке "отмазать" молодого прыгуна в высоту Лысенко от заслуженного наказания. Но в итоге виноватыми признаны все "чистые" российские легкоатлеты. Откуда такие сталинские принципы коллективной ответственности? И нет сомнений, что уж это решение Уорлд Атлетикс окончательное.

Первая черная метка

Впечатление, что санкции ВАДА будут придумываться и выдумываться по ходу разыгрываемого спектакля. Какие-то пункты зашифрованы, словно кодированные донесения, и могут трактоваться по собственному представлению ВАДА. Ответы предстоит получать по мере наступления неприятностей. А то, что они грянут, сомневаться не приходится хотя бы после только что принятого решения Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Федерация решительно исключила заявку Красноярска на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду аж в 2025 году. Но ведь к тому времени санкции утратят силу. Объяснение FIS заставляет только руки развести. Запрет принимать крупные чемпионаты уже в действии. А хозяин турнира должен быть назван до 2022-го. Значит, заявка попадает под двухлетний запрет. И раз так, то в этот период российские заявки, даже подаваемые на более поздние сроки после истечения санкций, не принимаются. Но почему? В чем тут логика? А кто его знает.

Любопытно, что прием приглашений завершился еще 1 мая. Соперников у Красноярска не было, единственный кандидат никому не переходил дорогу. Отказ FIS - в какой-то степени это и удар по самой федерации. Где искать в непростые ковидные времена новых претендентов? Но не остановило и это. Боюсь, первой черной метке не остаться последней.

Оставят ли нам право провести в 2021-м чемпионат мира по скалолазанию, а в 2022-м - ЧМ по волейболу, стрельбе, борьбе и плаванию на короткой воде? Ведь они утверждены международными федерациями и включены в календарь еще до принятия санкций. Нашим спортивным функционерам и набравшим опыт юристам предстоит как следует поработать.

Наши плюсы

Мы все равно поедем на две Олимпиады, а на летних Играх-2024 в Париже будет нам и гимн, и флаг.

Петербургу разрешено провести игры первенства Европы по футболу 2021 года и финал Лиги чемпионов в 2022-м.

Там же в 2023-м состоится и хоккейный чемпионат мира.

16 декабря 2022 года санкции прикажут долго жить.

Комментарий

Олег Матыцин, министр спорта РФ

Решение Спортивного арбитражного суда принято. В полной мере удовлетворенным им быть нельзя. Его можно воспринимать или не воспринимать. Положительный пункт: СAS смягчил наказание. Два года санкций вместо четырех.

И с этим придется жить два года. На это нас обрекли за то, в чем обвиняли и обвинили.

Фото: РИА Новости

Мы должны справиться. Россия - страна самодостаточная. Структура российского спорта прочная. А международные связи не рвутся. В отчаяние впадать нечего.

Однако пока остается много неясного. Ведь пока мы получили лишь уведомление о принятии решения арбитражного суда. А детали станут известны позже.

Полагаю, нашим юристам предстоит серьезная работа. Одна из главных наших забот - защита интересов российских спортсменов.

Кстати

На "нейтралке"

Игры в Токио станут вторыми кряду, на которых россияне выступят под нейтральным флагом. Но вообще история знает немало случаев, когда атлеты выходили на старты под белым флагом с пятью кольцами. Иногда для спортсменов это была единственная возможность выступить на Олимпиаде.

Впервые нейтральный или олимпийский флаг был использован на летних Играх-1980 в Москве. Ту Олимпиаду бойкотировали 68 стран, но некоторые из них разрешили своим атлетам выступить под олимпийским флагом. Именно так "золото" завоевал британский бегун Себастьян Коу, ныне возглавляющий Международную федерацию по легкой атлетике.

В 1992 году нейтральный флаг использовался сразу в трех случаях. На зимних Играх в Альбервиле под ним выступала Объединенная команда, в которую вошли спортсмены из шести республик, образовавшихся после распада СССР. На летней Олимпиаде в Барселоне за объединенную команду выступали представители уже 12 республик. Кроме того, из-за санкций ООН в отношении бывшей Югославии отдельные атлеты из этой страны соревновались также под нейтральным флагом.

Летом 2000 года в Сиднее под олимпийским флагом выступали четыре спортсмена из Восточного Тимора, только отделившегося от Индонезии. На тот момент у страны не было национального олимпийского комитета.

По похожей причине на Олимпиаде-2012 в Лондоне в независимом статусе пришлось соревноваться трем атлетам из Южного Судана, едва отделившегося от Судана. Кроме того, в 2010 году прекратила существование автономия Нидерландские Антильские острова. Трем их представителям предложили выступать под символикой острова Арубы, Нидерландов либо под нейтральным флагом. Спортсмены выбрали третий вариант.

Интересный случай был зафиксирован на Олимпиаде-2014 в Сочи. Изначально индийские спортсмены приехали на Игры без национального флага. Это было связано с тем, что Олимпийская ассоциация Индии с 2012 года лишилась признания МОК из-за вмешательства государства в ее дела. Правда, уже по ходу соревнований дисквалификацию отозвали и флаг Индии в Сочи был поднят.

Наконец, на Играх-2016 в Рио десять спортсменов составили команду беженцев из Южного Судана, ДР Конго, Сирии и Эфиопии. Кроме того, в нейтральном статусе выступали девять атлетов из Кувейта. Кувейтский стрелок Фехайд Ад-Дихани стал первым независимым атлетом, взявшим олимпийское "золото".

Подготовил Илья Соболев