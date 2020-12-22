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Артемий Лебедев ушел из ЖЖ и объяснил, почему

Текст:   Антон Благовещенский
22.12.2020,  
17:52
Фото: Владимир Астапкович/ТАСС Фото: Владимир Астапкович/ТАСС
Фото: Владимир Астапкович/ТАСС

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев решил отказаться от ведения дневника в "Живом журнале" и переехать на новый адрес, расположенный на его собственном домене - blog.tema.ru.

Он отметил, что в блоге, который он ведет почти двадцать лет, "остатки трафика еще по инерции есть, но ради них нет смысла стараться".

"ЖЖ умерло", - резюмировал Артемий Лебедев. Дизайнер также подчеркнул, что когда-то LiveJournal был "лучшим местом для блогинга".

Дневник в "Живом журнале", как пообещал Лебедев, "будет храниться вечно". Также у него есть страницы в Instagram и Facebook, собственный канал в Telegram.

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