АСВ сохранило сниженные ставки страховых взносов

"Совет директоров принял решение сохранить пониженный размер ставок страховых взносов для применения в I и II кварталах 2021 года. При этом до конца первого полугодия 2021 года совет директоров дополнительно рассмотрит вопрос об изменении размера ставок страховых взносов", - подчеркнули в АСВ.

С I квартала 2020 года величина базовой ставки была снижена с 0,15 до 0,1% расчетной базы, дополнительной - с 50 до 25% базовой ставки, повышенной дополнительной - с 500 до 300% базовой ставки. Благодаря этому банки сэкономили на взносах по расчетам за I-III кварталы 2020 года 56,74 млрд рублей, в том числе 53,45 млрд - в части взносов по базовой ставке и 3,29 млрд - по повышенной дополнительной ставке, отметили в АСВ.

Кроме того, совет директоров АСВ утвердил стратегию развития агентства до 2025 года. В частности, в ней планируется, что сроки начала страховых выплат (независимо от канала предоставления) не будут превышать семи рабочих дней, а основной объем компенсаций (не менее 65%) АСВ продолжит выплачивать в течение первой недели выплат. Также к 2025 году планируется завершить ликвидационные процедуры в 380 финансовых организациях. Общий срок проведения основных этапов ликвидационных процедур в организациях, в отношении которых АСВ будет назначено конкурсным управляющим в 2021-2025 годах, сократится до трех лет (в 2016-2020 годах средний срок составлял 4 года 6 месяцев).