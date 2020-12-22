Андрей Рублев стал обладателем премии "Самому прогрессирующему игроку года" по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соперниками 23-летнего россиянина в этой номинации были аргентинец Диего Шварцман, француз Уго Эмбер и итальянец Янник Синнер.

За свою карьеру Рублев выиграл семь титулов на турнирах ATP, но пять из них он завоевал в завершившемся в конце ноября сезоне. Андрей побеждал в Аделаиде (Австралия), Дохе (Катар), Гамбурге (Германия), на домашних кортах в Санкт-Петербурге и в Вене (Австрия). Эта удачная серия позволила Андрею сначала попасть в десятку сильнейших игроков мирового рейтинга, а потом подняться и в топ-8, что гарантировало ему путевку на Итоговый чемпионат года в Лондоне. Там Рублев не смог преодолеть групповой раунд, одержав победу лишь в одном матче из трех, но повода для расстройства не было. "Я все равно провел великолепный год", - сказал тогда Андрей.

За карьеру Андрей Рублев выиграл семь титулов, причем пять из них - в сезоне-2020. Эта успешная серия принесла ему звание восьмой ракетки мира

Известие о победе в номинации ATP Рублев получил в Барселоне, где он готовится к новому сезону.

- Эта награда - признание того, что мы потрудились на славу и вообще двигаемся в нужном направлении. Хотя нам еще предстоит столько всего улучшить и усилить, - приводит слова Андрея пресс-служба теннисной академии в Барселоне. - Но я рад, что не один и продолжаю работать с Фернандо Висенте. Он многое для меня сделал, многому научил с 2016 года, когда началось наше сотрудничество. Он изменил мое отношение к теннису.

Вклад Висенте отметил не только сам Андрей. Его наставнику тоже вручили награду от ATP. Он был признан тренером года, опередив Хуана Игнасио Чела (тренер Диего Шварцмана), Риккардо Пьятти (тренер Янника Синнера), Жиля Сервара (тренер Даниила Медведева) и Николаса Массу (тренера Доминика Тима). Причем это приз от своих. Список номинантов составлялся тренерами, и они же определили победителя с помощью голосования.

- Премия ATP, которую мы с Андреем получили, это результат многолетней работы, многочасовых ежедневных тренировок, нашей преданности теннису - тому виду спорта, который дарит столько эмоций - как положительных, так и порой отрицательных, - прокомментировал Фернандо Висенте. - У нас были трудные времена на протяжении тех пяти лет, что мы работаем вместе. Поэтому признание коллег особенно ценно и делает меня по-настоящему счастливым. Очень рад и за Андрея. Я считаю, он провел потрясающий сезон, особенно если учесть все проблемы, с которыми мы столкнулись во время пандемии. Многое еще впереди. Я сопровождаю его, чтобы его мечты сбывались.

В номинацию "Возвращение года" попал еще один россиянин, 29-летний Андрей Кузнецов. Но лауреатом стал канадец Вашек Поспишил, пропустивший большую часть 2019 года из-за операции на спине. Однако в 2020-м он поднялся на 89-е место в мировом рейтинге и занимает 61-ю строчку.

Новичком года признан испанец Карлос Алькарас, награду Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру получил испанец Рафаэль Надаль, награду Артура Эша "За человечность и благотворительность" - американец Фрэнсис Тиафо. Ну а лучшим теннисистом года по версии болельщиков стал швейцарец Роджер Федерер. И это несмотря на то, что Роджер сыграл только на Australian Open, а потом из-за операции на колене досрочно завершил сезон. Но любовь его поклонников сильна и постоянна. Федерер завоевывает эту награду в 18-й раз подряд - с 2003 по 2020 год. В парном разряде приз достался британцам Джейми Маррею и Нилу Скупски.

Прогноз ATP

Не успела ATP подвести итоги уходящего года, как тут же опубликовала прогнозы на сезон-2021. Тут уже не могли не упомянуть четвертую ракетку мира Даниила Медведева, который в концовке сезона выиграл "Мастерс" в Париже и взял главный трофей Итогового чемпионата в Лондоне.

- Даниил одержал впечатляющую победу на Итоговом. Хотя не меньше самого титула нам запомнилось то, как он отпраздновал успех - в своем типично сдержанном стиле. Не было слез, криков, падения на колени. Только ухмылка как знак того, что миссия выполнена, - говорится в статье, посвященной Медведеву. - Теперь перед Даниилом стоит другая цель - выиграть "Большой шлем". В следующем сезоне Медведев будет бороться за этот титул. Ведь он стремится стать первым россиянином, выигравшим "мэйджор" после победы Марата Сафина на Открытом чемпионате Австралии в 2005 году.