Новости

Мишустин назначил нового главу Корпорации МСП 10:09
Путин присвоил жителям осажденного Севастополя статус ветеранов 10:04
В Оренбуржье два человека пострадали при взрыве газа 09:59
Более 20 тысяч предпринимателей прошли обучение в "Онлайн-академии МБМ" 09:57
Гастроэнтеролог назвала неожиданную опасность яблок для здоровья 09:52
Роскомнадзор признал YouTube лидером по фейкам в 2020 году 09:41
Оперштаб: Еще 5003 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:09
Начальник штаба ВМС Японии заразился коронавирусом 09:04
Глава Екатеринбурга покинул свой пост 09:04
Тимур Бекмамбетов и Гоша Куценко выпускают новогодний фильм-игру 09:00
Все ангиографические комплексы в Москве объединены в цифровом пространстве 08:52
Жителя Югры обвинили в изнасиловании за отказ купить продукты 08:36
В японском отеле вспыхнул пожар 08:11
Объем санитарных рубок в России сократился до 8% от всего объема древесины 08:00
Джонсон выступил против продления переговоров по торговой сделке 07:53
Южная Корея закроет на праздники все зимние туристические объекты 07:48
Врач из "красной зоны" назвал фатальную ошибку лечения COVID-19 дома 07:39
Новый сезон НБА может стать самым убыточным в истории 07:20
Работодатели могут сделать 31 декабря выходным днем 06:49
Палата представителей одобрила меры по стимулированию экономики США 06:44
Инфекционист предупредил о росте заразности коронавируса через пять лет 06:06
Почтовая служба США сообщила о задержке с доставкой миллионов посылок 05:48
Роспотребнадзор: Эпидпороги по ОРВИ превышены в 32 регионах страны 05:09
Власти Турции запретили новогодние программы в отелях 04:47
Сторонники Трампа намерены провести его виртуальную "инаугурацию" 04:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
22.12.2020 09:00
Рубрика: Культура

Тимур Бекмамбетов и Гоша Куценко выпускают новогодний фильм-игру

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Нежданно-негаданно, как и положено сюрпризу под Новый Год, Тимур Бекмамбетов в компании с Гошей Куценко объявили о том, что 29 декабря выходит комедия "про карты, деньги и Новый год". Фильм называется "Игрок". Позиционируют его как проект "от создателей "Елок", потому что в нем сыграли герои долгоиграющей кинофраншизы. В главных ролях снялись Гоша Куценко, Мария Шукшина, Александр Робак, звезда сериала "Новенький" Глеб Калюжный и ведущий шоу "Орел и решка" Коля Серга.
Какие фильмы посмотреть в декабре

По сюжету - преподаватель университета Андрей, которого играет Гоша Куценко, хочет в последний день уходящего года наладить семейные отношения и поправить финансовое состояние. Оставшись перед Новым годом без работы, он не знает, как рассказать об этом жене. Андрей решает сыграть в карты, в покер, и сорвать крупный куш. Но вдруг понимает, что на кону больше, чем деньги: отношения c женой, карьера лучшего друга (Александр Робак), будущее сына (Глеб Калюжный) и даже бизнес незнакомого человека (Коля Серга).

Кадр из фильма "Игрок" Фото: Bazelevs

"Игрока" выпускают на специальной интерактивной платформе igra.film. Потому что проект интерактивный. Это означает, что зрители смогут сыграть вместе с главными героями и принять участие в розыгрыше новогодних подарков. Главный приз - новогоднее путешествие на Занзибар. Смотреть фильм все новогодние праздники можно будет бесплатно. Фильм снят в формате screenlife, когда действие разворачивается на экране компьютера главного героя. Тимур Бекмамбетов и Гоша Куценко - авторы идеи и продюсеры проекта.

"Под Новый год мы ищем ответ на извечный русский вопрос: как стать счастливым и где взять много денег? Мне кажется, мы сняли очень веселый и очень честный ответ на этот вопрос. Мы исследуем все радости и неудачи русского человека в погоне за легкими деньгами и показываем, чему самому главному нас может научить уходящий 2020-й год", - рассказывает о фильме-игре Гоша Куценко.

"Игрок" - это не просто продолжение традиций народного новогоднего кино, заложенных альманахом "Елки", первая серия которого вышла десять лет назад. ...Мы заложили разные игровые механики внутри кино. Мы хотим отрефлексировать все перемены, которые принес нам этот год, и оставить надежду, что под конец года всем нам может повезти", - говорит Тимур Бекмамбетов.

Кадр из фильма "Игрок" Фото: Bazelevs
Выходит новый фильм Вуди Аллена
Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

США применят экспортные ограничения к 45 компаниям из России
Европейские рынки акций упали на фоне сообщений о новом штамме коронавируса
Роспотребнадзор утвердил новые правила работы образовательных учреждений
Инфекционист предупредил о росте заразности коронавируса через пять лет
Работодатели могут сделать 31 декабря выходным днем
Названы самые популярные российские актеры и актрисы года
В России вышла книга, переведенная роботом