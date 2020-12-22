Тимур Бекмамбетов и Гоша Куценко выпускают новогодний фильм-игру

Нежданно-негаданно, как и положено сюрпризу под Новый Год, Тимур Бекмамбетов в компании с Гошей Куценко объявили о том, что 29 декабря выходит комедия "про карты, деньги и Новый год". Фильм называется "Игрок". Позиционируют его как проект "от создателей "Елок", потому что в нем сыграли герои долгоиграющей кинофраншизы. В главных ролях снялись Гоша Куценко, Мария Шукшина, Александр Робак, звезда сериала "Новенький" Глеб Калюжный и ведущий шоу "Орел и решка" Коля Серга.

По сюжету - преподаватель университета Андрей, которого играет Гоша Куценко, хочет в последний день уходящего года наладить семейные отношения и поправить финансовое состояние. Оставшись перед Новым годом без работы, он не знает, как рассказать об этом жене. Андрей решает сыграть в карты, в покер, и сорвать крупный куш. Но вдруг понимает, что на кону больше, чем деньги: отношения c женой, карьера лучшего друга (Александр Робак), будущее сына (Глеб Калюжный) и даже бизнес незнакомого человека (Коля Серга).

Кадр из фильма "Игрок" Фото: Bazelevs

"Игрока" выпускают на специальной интерактивной платформе igra.film. Потому что проект интерактивный. Это означает, что зрители смогут сыграть вместе с главными героями и принять участие в розыгрыше новогодних подарков. Главный приз - новогоднее путешествие на Занзибар. Смотреть фильм все новогодние праздники можно будет бесплатно. Фильм снят в формате screenlife, когда действие разворачивается на экране компьютера главного героя. Тимур Бекмамбетов и Гоша Куценко - авторы идеи и продюсеры проекта.

"Под Новый год мы ищем ответ на извечный русский вопрос: как стать счастливым и где взять много денег? Мне кажется, мы сняли очень веселый и очень честный ответ на этот вопрос. Мы исследуем все радости и неудачи русского человека в погоне за легкими деньгами и показываем, чему самому главному нас может научить уходящий 2020-й год", - рассказывает о фильме-игре Гоша Куценко.

"Игрок" - это не просто продолжение традиций народного новогоднего кино, заложенных альманахом "Елки", первая серия которого вышла десять лет назад. ...Мы заложили разные игровые механики внутри кино. Мы хотим отрефлексировать все перемены, которые принес нам этот год, и оставить надежду, что под конец года всем нам может повезти", - говорит Тимур Бекмамбетов.