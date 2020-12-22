ЦБ РФ предложил упорядочить выдачу лицензий на финрынке

Банк России намерен унифицировать требования к компаниям, желающим работать в разных сегментах финансового рынка, и установить возможность допуска в уведомительном порядке. Эти предложения представлены в специальном консультативном докладе.

Разные системы допуска на финрынок восходят еще к тем временам, когда банки были под надзором ЦБ РФ, а некредитные финансовые организации регулировались Федеральной службой по финансовым рынкам. Отсюда разные порядки и требования при допуске к сходным по экономическому содержанию видам финансовой деятельности, а также необходимость повторного представления документов, если соискатель хочет расширить сферу своей работы на рынке. Плюс - огромный массив нормативных актов, которые надо изучить перед попыткой получить лицензию, и длительные сроки рассмотрения.

Банк России предлагает ввести допуск как по одному виду, так и по группе видов финансовой деятельности (банковские и микрофинансовые операции, страхование, управление активами, посредничество и т.д.) и расширить возможности их совмещения. Предполагается, что уведомительный порядок допуска будет доступен только организациям, которые уже имеют лицензию Банка России и хотят работать в сфере с более низкими или соразмерными требованиями (например, если банк хочет стать микрокредитной компанией).

ЦБ РФ также хочет получить право на применение профессионального суждения при принятии решения о допуске, чтобы учитывать не только формальные требования к соискателям. Наконец, вместо нескольких реестров участников финрынка ЦБ планирует создан единый реестр, унифицировать внесение сведений в реестр и снизит нагрузку на финансовые организации.