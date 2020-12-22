Боевые пистолеты, револьверы, автоматы, снайперские винтовки, ручные и станковые пулеметы разных калибров предложено разрешить приобретать научно-исследовательским организациям, в том числе и негосударственным. Разумеется, не всем, а только тем, кто занимается научными исследованиями в оружейной сфере. С такой инициативой выступила группа депутатов от фракции "Единая Россия" во главе с Василием Пискаревым. Законопроект уже внесен в Госдуму.

По мнению авторов документа, "действующее законодательство ограничивает возможность приобретения и использования боевого ручного стрелкового оружия, его основных частей, патронов к нему, составных частей патронов указанными научно-исследовательскими организациями для выполнения своих уставных задач". Предлагается внести изменения в два закона - "Об оружии" и "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".

Действительно, чтобы сделать нормальный бронежилет или шлем, надо в него из чего-то пострелять. И, напротив, чтобы создать новый, скажем, автомат, надо его с чем-то сравнить. Но где взять современные образцы, стоящие на вооружении? А где, кстати, сегодня берут государственные и частные научно-исследовательские и производственные организации боевое стрелковое оружие (и не только отечественное) для своих экспериментов? Оставим за скобками предприятия военно-промышленного комплекса - там с оружием для исследований все в порядке. Те же организации, кто не входит структурно в ВПК, вынуждены добиваться разовых официальных решений у силовых структур на закупку или аренду тех или иных образцов. Надо ли объяснять, что разрешают не всегда? Но при этом надо признать: то, что выдают частники, порой превосходит изделия государственных оружейников.

Например, умельцы делают такой апгрейд "Калашникова" любых типов, что получается фактически новый автомат. Имея неограниченную госзаказом возможность экспериментировать, они заменяют сталь, где это возможно, на алюминий и пластик, облегчая таким образом вес оружия. Приклад становится раздвижным - телескопическим. На цевье появляется еще одна ручка управления огнем, на стволе - складные сошки, на ствольной коробке - планка пикатини, позволяющая установить любой прицел. В результате увеличивается точность, кучность и дальность стрельбы. В общем, легким движением руки автомат превращается в ручной пулемет.

Есть и высокотехнологические приборы для повышения эффективности стрельбы и для ведения скрытного наблюдения за противником.

Так, на одной из выставок внимание военных привлек прицел, совмещавший две функции. В условиях ближнего боя он работает как коллиматор, значительно повышающий скорострельность и точность. Если же стрельбу приходится вести на дальности более ста метров, то одним движением пальца прицел становится оптическим с 4-кратным увеличением и заведенной баллистикой. Изюминка заведенной баллистики в том, что не требуется каждый раз выставлять прицел на определенную дальность.

Есть несколько десятков компаний, изготовляющих бронежилеты и шлемы. Кстати, именно их в первую очередь имели в виду разработчики законопроекта. Да, сейчас уже никого не удивишь "броником", адаптированным под строгий деловой костюм или, скажем, джемпер и даже дамское платье. Все они держат выстрел в упор из любого пистолета - от ТТ до "Глока". А слабо удержать пулю из "Калашникова" с десяти метров? Такие разработки есть, и, несмотря на то что они принадлежат частным компаниям, их уже засекретили.

Именно частники создали конструктивно новый пистолет "Стриж". Его "фишка" - в отсутствии курка (не путать со спусковым крючком). В разы уменьшена отдача и увеличена точность. Эксперты считают, что именно он в скором времени поступит на вооружение.

И, конечно же, ставшая уже брендом даже за рубежом компания Orsis, поставляющая в ФСБ, ФСО и Росгвардию уникальные снайперские винтовки "Точность" Т-5000. Индекс "5000" говорит о дальности стрельбы в метрах. Известно, что наши государственные чиновники высокого ранга дарят своим зарубежным коллегам такие винтовки в штучном исполнении.

Ну и как все это можно создать, не имея на руках боевых стволов?

По мнению авторов, принятие законопроекта не приведет к ослаблению контроля за оборотом оружия, так как эти изменения не предполагают отмены требований к обороту боевого ручного стрелкового оружия.

Действительно, утечки оружия из исследовательских организаций, что государственных, что частных, нет.

Зато законодательная поправка упростит работу для многих талантливых людей, которые станут меньше тратить энергии, времени и денег на преодоление бюрократических барьеров.