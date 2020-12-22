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22.12.2020 19:35
Рубрика: Экономика

Прием против взлома

Хакеры проникают в телефоны на Android под прикрытием популярной игры
Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8343)
Самая обсуждаемая игра года - Cyberpunk 2077 - привлекла к себе очень много внимания. Геймеры активно обсуждают новости, обновления и сложности, с которыми столкнулись разработчики после релиза. Разумеется, "хайпом" вокруг игры решили воспользоваться и хакеры - под видом несуществующей мобильной версии распространяется вредоносное программное обеспечение.
Злоумышленники распространяют под видом игры опасный вирус. Фото: iStock Злоумышленники распространяют под видом игры опасный вирус. Фото: iStock
Злоумышленники распространяют под видом игры опасный вирус. Фото: iStock

Первой информацию о мошенниках обнаружила сотрудница "Лаборатории Касперского" Татьяна Шишкова. В своем блоге специалист по безопасности написала, что под видом игры распространяется программа-вымогатель. Как только приложение заражает мобильное устройство, то оно зашифровывает все данные, которые на нем хранятся. Приложение распространяется через сайт, который максимально похож на Google Play - злоумышленники сделали точную копию официального магазина Googlе, сделали скриншоты из игры и написали отзывы - непродвинутым пользователям будет крайне непросто отличить подделку.

Фото: istock
Названы 20 приложений, которые собирают данные о хозяине смартфона

Как только на устройство попадает вирус, жертва получает сообщение с требованием отправить 500 долларов в биткойнах "авторам" программы. Кроме того, деньги нужно прислать максимум за 10 часов - иначе данные будут удалены, обещают мошенники.

"Для успешной атаки создать мобильное вредоносное программное обеспечение недостаточно, киберпреступнику нужно найти канал, откуда максимальное количество пользователей его скачает, - объясняет Даниил Чернов, директор центра решений безопасности ПО компании "Ростелеком-Солар". - Часто злоумышленники пытаются найти способ обойти механизмы защиты официальных магазинов приложений, чтобы загрузить приложение туда. В этом случае хакеры пошли по иному пути - они создали поддельный веб-сайт, имитирующий Google Play Store".

По словам эксперта, даже в случае установки программы из достоверного источника необходимо проверить, действительно ли она настоящая. Сделать это можно двумя способами - найти ПО в интернете через поиск (в топе всегда будет официальный ресурс) или же нажать на "замочек" в адресной строке и проверить, кем выдан сертификат ресурса. Там указывается название организации, уполномоченной выдавать подобные сертификаты.

Кроме того, специалист посоветовал настроить автоматическое резервное копирование смартфона. "А если вы уже скачали вирус, то ни в коем случае нельзя платить - можно попытаться найти дешифратор или же вернуть смартфон к заводским настройкам, после чего восстановить данные из имеющейся резервной копии", - заключил Чернов.

Экономика Отрасли Связь

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