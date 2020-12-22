Черчесов попросил РПЛ перенести матчи 23-го тура

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов попросил клубы перенести матчи 23-го тура РПЛ в интересах национальной команды.

Во вторник состоялось заседание общего собрания клубов Российской Премьер-лиги.

Клубы приняли обращение Черчесова к сведению. Решение будет принято после консультации с главными тренерами команд, говорится в сообщении на сайте РПЛ.

Матчи 23-го тура запланированы на конец марта. 24 марта сборная России проведет первый матч отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в гостях против команды Мальты. Во втором туре россияне дома сыграют со словенцами 27 марта.