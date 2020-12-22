Чеснок от коронавируса: названы самые популярные фейки 2020 года

Помогающий от коронавируса чеснок, чипы Билла Гейтса, попавшие в вакцину от ковида и сообщения о дезинфекции вертолетов стали самыми популярными фейками в соцсетях в 2020 году. Об этом, со ссылкой на Лигу безопасного интернета, сообщило ТАСС.

"Топовые" фейки касались одной темы - пандемии. Так, в чатах мессенджеров появилось аудио, которое якобы содержало запись руководителя Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля. Знаменитый медик якобы заявил во время выступления в своем институте, что чеснок, съеденный натощак утром, - "самое надежное средство от коронавируса". Рошаль опроверг то, что он это когда-либо говорил, но фейк разошелся уже очень широко.

Еще одна популярная "сенсация" - то, что якобы ночью над одним из населенных пунктов в России с вертолетов распылят дезинфицирующее вещество. Прилета воздушных судов ждали в Москве, Петербурге, Карелии, Тюменской области Ставропольском и Краснодарском краях. Этот фейк опроверг оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Однако после этого в Сети появилась новая информация - что с вертолетов якобы заражают ковидом города и села.

Кроме того, в число самых топовых фейков попала информация о том, что коронавирус - это изобретение Билла Гейтца, который через вакцину хочет чипировать жителей всего мира. Эта информация распространилась по Сети после того, как стало известно о создании противоковидной вакцины российскими учеными. В соцсетях появидось видео, где мужчина демонстрирует шприцы с "чипом" внутри.

Также в Топ-5 самых популярных фейков вошел ролик с "врачом с 20-летним опытом работы в Италии", который нашел средство, которое помогает побороть коронавирус за один день - нужно якобы вдыхать пары водки.

Еще одна популярная придуманная история, распространившаяся через мессенджры и чаты - о том, что по квартирам под видом волонтеров ходят грабители, раздающие маски, пропитанные наркотическим веществом. Люди надевают эти маски, после чего их квартиры обчищают.

В других вариантах по квартирам "ходят" полицейские и врачи, либо представители политических партий.

Мониторинг фейков о коронавирусе Лига безопасного интернета ведет с октября. По данным на первую декаду декабря, было обнаружено 1476 фейков о вакцине (они затрагивают не только российские, но и западные разработки) и 6731 фейковое сообщение о ковиде.

В их число попала не выдерживающая никакой критики информация. Например, жительница Рязанской области, будучи в кинотеатре, якобы почувствовала боль и села на "еле заметную иголку в кресле". Позже она увидела записку : "Вы только что вакцинировались Спутником".

А в WhatsApp распространен фейк с описанием побочных действий от вакцины: фактическая "стерилизация женщин", "агрессивная реакция иммунитета на ткани" после вакцинирования.