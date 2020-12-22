Что нельзя делать при приеме витаминов

О том, чем опасны часто происходящие передозировки витаминами и как узнать о первых симптомах витаминной недостаточности, в интервью "РГ - Неделе" рассказала руководитель лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Наталия Жилинская.

Кому показаны различные витамины (D3, С, мультикомплексы) и микроэлементы - кальций, йод?

Наталия Жилинская: Наш рацион сегодня далек от совершенства по содержанию в нем витаминов и минеральных веществ, особенно весной и зимой, когда в нем меньше свежих овощей и фруктов. Он не отличается сильным разнообразием и состоит либо из промышленных переработанных продуктов, либо из термически обработанных продуктов.

Поэтому у большинства населения есть дефицит витаминов и минеральных веществ. Кто-то в принципе придерживается тех или иных элиминационных диет (специальный терапевтический рацион. - Прим. "РГ - Недели") вследствие каких-то заболеваний или мировоззрения.

Самый большой пул населения по дефициту витаминов представляет группа населения с дефицитом витамина D, он достигает 75%. Причем на фоне дефицита этого витамина у нас также могут наблюдаться и дефициты каких-то других витаминов и минеральных веществ, например, витаминов группы B, йода, магния, цинка... Поэтому в общей картине, "популяционной", нам необходим прием дополнительных витаминно-минеральных комплексов.

И нет такого, что у нас авитаминоз встречается только весной, а все остальное время - полная обеспеченность витаминами и минеральными веществами. Поэтому витаминно-минеральные комплексы надо пить постоянно.

В каких дозировках и кому показаны различные витамины?

Наталия Жилинская: По "дозировкам" БАД к пище условно можно разделить на две группы: с содержанием витаминов и минеральных веществ 50-100% от нормы физиологических потребностей и более 100%. В первом случае курс может быть до двух месяцев, потом перерыв и курс можно повторить. Во втором случае курс приема в среднем рассчитан на месяц, потом - тоже перерыв и курс можно повторить.

Насколько опасны могут быть передозировки?

Наталия Жилинская: Практика показывает, многие потребители, пренебрегают рекомендациями и сами себе назначают повышенные дозы витаминов, в частности витамина D. Доходит до того, что иногда дозировки в десятки раз превышают верхний безопасный уровень потребления витаминов. Особенно это опасно для детей. При недлительном повышенном приеме могут быть тошнота, рвота, длительные передозировки имеют более серьезные последствия. В частности, если мы говорим про витамин D, который относится к группе жирорастворимых витаминов и имеет свойство накапливаться в организме, то возможна гиперкальцинемия - повышенное содержание кальция в крови, а впоследствии кальцификация тканей, органов.

Как определить нехватку того или иного вещества в организме?

Наталия Жилинская: Оптимальный способ - поход к врачу и сдача анализов. Но возможна и оценка по клиническим признакам. Например, сухость кожи может свидетельствовать о дефиците витаминов С, А, В6 и биотина; бессонница - о дефиците витаминов В6 и ниацина, снижение аппетита - о дефиците витаминов А, В1, В2, В6, В12, биотина и др.