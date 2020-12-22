Что нельзя делать при приеме витаминов

Новости

Париж откроет границу с Британией для французских водителей 23:34
Россияне назвали главные слова 2020 года 23:24
Коронавирус достиг Антарктиды 23:20
В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом 23:15
Матч "Ювентус" - "Наполи" будет переигран 22:23
Названа дата прихода циклона "Грета" в Москву 22:02
Пахмутова и Добронравов госпитализированы с COVID-19 21:58
Умер актер, режиссер "Цветика-семицветика" Борис Бушмелёв 21:37
Орешкин возглавил совет директоров Первого канала 21:36
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 114 военнослужащих 21:21
В Роттердаме ожидается "Северный ветер" 21:14
Сухопутная часть "Северного потока - 2" готова к работе 21:01
В петербургском супермаркете проломили череп покупателю без маски 20:57
Актриса Ирина Муравьева заразилась COVID-19 20:55
В Петербурге отпустили подозреваемого в убийстве биолога Каганского 20:48
В Волгодонске суд вынес приговор по делу о хищении на 1 млрд рублей 20:43
Босния и Герцеговина объяснила происхождение подаренной Лаврову иконы 20:43
Экс-тренер "Спартака" Каррера уволен из АЕКа 20:38
Президент Беларуси утвердил прогнозы развития страны на будущий год 20:38
Фильм Ренаты Литвиновой вошел в конкурс Роттердамского кинофестиваля 20:27
В Хакасии возбудили дело из-за истязаний в многодетной семье 20:12
В Москве вооруженный мужчина ворвался в здание Western Union 20:09
МИД РФ: Россия дополнительно направила в ЦАР 300 инструкторов 20:08
Документ об инвалидности станет электронным с 1 января 19:50
Названы победители олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior 19:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Корреспондент "РГ" проверяет на себе вакцину от ковида
Корреспондент "РГ" проверяет на себе вакцину от ковида
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
22.12.2020 22:15
Рубрика: Общество

Что нельзя делать при приеме витаминов

Текст: Марина Светлакова
Российская газета - Неделя № 290(8344)
О том, чем опасны часто происходящие передозировки витаминами и как узнать о первых симптомах витаминной недостаточности, в интервью "РГ - Неделе" рассказала руководитель лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Наталия Жилинская.

Кому показаны различные витамины (D3, С, мультикомплексы) и микроэлементы - кальций, йод?

Наталия Жилинская: Наш рацион сегодня далек от совершенства по содержанию в нем витаминов и минеральных веществ, особенно весной и зимой, когда в нем меньше свежих овощей и фруктов. Он не отличается сильным разнообразием и состоит либо из промышленных переработанных продуктов, либо из термически обработанных продуктов.

Поэтому у большинства населения есть дефицит витаминов и минеральных веществ. Кто-то в принципе придерживается тех или иных элиминационных диет (специальный терапевтический рацион. - Прим. "РГ - Недели") вследствие каких-то заболеваний или мировоззрения.

Самый большой пул населения по дефициту витаминов представляет группа населения с дефицитом витамина D, он достигает 75%. Причем на фоне дефицита этого витамина у нас также могут наблюдаться и дефициты каких-то других витаминов и минеральных веществ, например, витаминов группы B, йода, магния, цинка... Поэтому в общей картине, "популяционной", нам необходим прием дополнительных витаминно-минеральных комплексов.

Фото: iStock
Врач рассказала о правильном и безопасном приеме витаминов

И нет такого, что у нас авитаминоз встречается только весной, а все остальное время - полная обеспеченность витаминами и минеральными веществами. Поэтому витаминно-минеральные комплексы надо пить постоянно.

В каких дозировках и кому показаны различные витамины?

Наталия Жилинская: По "дозировкам" БАД к пище условно можно разделить на две группы: с содержанием витаминов и минеральных веществ 50-100% от нормы физиологических потребностей и более 100%. В первом случае курс может быть до двух месяцев, потом перерыв и курс можно повторить. Во втором случае курс приема в среднем рассчитан на месяц, потом - тоже перерыв и курс можно повторить.

Насколько опасны могут быть передозировки?

Наталия Жилинская: Практика показывает, многие потребители, пренебрегают рекомендациями и сами себе назначают повышенные дозы витаминов, в частности витамина D. Доходит до того, что иногда дозировки в десятки раз превышают верхний безопасный уровень потребления витаминов. Особенно это опасно для детей. При недлительном повышенном приеме могут быть тошнота, рвота, длительные передозировки имеют более серьезные последствия. В частности, если мы говорим про витамин D, который относится к группе жирорастворимых витаминов и имеет свойство накапливаться в организме, то возможна гиперкальцинемия - повышенное содержание кальция в крови, а впоследствии кальцификация тканей, органов.

Как определить нехватку того или иного вещества в организме?

Наталия Жилинская: Оптимальный способ - поход к врачу и сдача анализов. Но возможна и оценка по клиническим признакам. Например, сухость кожи может свидетельствовать о дефиците витаминов С, А, В6 и биотина; бессонница - о дефиците витаминов В6 и ниацина, снижение аппетита - о дефиците витаминов А, В1, В2, В6, В12, биотина и др.

Общество Здоровье

Главное сегодня

Попова: В России британский штамм коронавируса не обнаружен
Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство
Орешкин возглавил совет директоров Первого канала
Собянин не обещает в Москве ни новых ограничений, ни послаблений
Госдума запрещает финансирование митингов из-за рубежа
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации