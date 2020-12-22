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22.12.2020 19:07
Рубрика: В мире

Французы боятся прививок

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8343)
Уже в ближайшее воскресенье во Франции приступят к вакцинации населения от коронавируса. Но даже при наличии вакцины многие французы с нескрываемым скепсисом относятся к этой процедуре. Как свидетельствует опрос социологической службы Оdoxa-Dentsu Consulting, лишь 54 процента граждан Пятой республики готовы сделать прививку, и это самый низкий показатель среди полутора десятка стран, где проводилось исследование.

Хотя, казалось, что уж на родине создателя научных основ вакцинации Луи Пастера, применившего ее на практике, все должно быть наоборот. Боязнь побочных эффектов от применения нового препарата от коронавируса американского происхождения, как подтверждают выкладки экспертов, оказывает серьезное влияние на людей. Более того, их смущает способность отвечающих за доставку служб привезти вакцину в нормальном состоянии, поскольку ее необходимо хранить при температуре минус 70 градусов. К этому стоит добавить общее разочарование французов в действиях властей по борьбе с ковидом. В частности, речь идет об их неспособности прошлой весной в самом начале эпидемии обеспечить граждан защитными масками.

Эксперт пояснила, нужно ли вакцинироваться людям с антителами к COVID-19

Согласно правительственному плану нынешняя кампания вакцинации в первую очередь затронет свыше миллиона постояльцев 7400 домов для престарелых, а также их персонал. Но и здесь все непросто. Дело в том, что примерно три четверти этих пенсионеров страдают расстройствами когнитивного свойства. Учитывая добровольный характер кампании, медикам потребуется немало времени и усилий, чтобы получить от родственников или служб опеки разрешение на вакцинацию. Дополнительная трудность заключается и в том, что лишь 24 процента работников домов престарелых выразили желание привиться.

В мире Европа Франция Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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