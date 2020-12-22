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22.12.2020 10:20
Рубрика: В мире

COVID-19 добрался до Антарктиды

Текст: Алексей Чуриков
Министерство обороны Чили сообщило, что на чилийской станции "Хенераль Бернардо О`Хиггинс" в Антарктиде произошла вспышка коронавирусной инфекции. По информации ведомства, COVID-19 заболели все находившиеся на базе 36 специалистов, 20 из которых военнослужащие и 10 - гражданские. Все они уже эвакуированы и находятся в изоляции и под наблюдением врачей.

После сообщений о появлении симптомов коронавирусной инфекции у большинства находившихся на станции, местное минобороны организовало срочную операцию по их эвакуации. Тест ПЦР дал положительный результат на наличие инфекции у всех, кто работал на станции. "36 мужчин оказались инфицированными COVID-19, из которых 26 военные, а 10 - гражданские лица из подрядной компании, проводившей плановые ремонтные работы на базе в Антарктиде", - говорится в заявлении минобороны. Также сообщается, что после эвакуации весь комплекс станции подвергся тотальной дезинфекции.

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По итогам предварительного расследования источником распространения коронавируса на станции мог стать экипаж военного десантного корабля чилийских ВМС "Сержант Алдеа". 17 декабря пресс-служба ВМС Чили сообщила, что на борту этого судна выявлены три случая заражения коронавирусом и весь экипаж, в составе 208 человек, был отправлен на карантин. И именно этот корабль был последним судном, посетившим базу "Хенераль Бернардо О`Хиггинс" в период с 27 ноября по 10 декабря.

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