COVID-19 добрался до Антарктиды

Министерство обороны Чили сообщило, что на чилийской станции "Хенераль Бернардо О`Хиггинс" в Антарктиде произошла вспышка коронавирусной инфекции. По информации ведомства, COVID-19 заболели все находившиеся на базе 36 специалистов, 20 из которых военнослужащие и 10 - гражданские. Все они уже эвакуированы и находятся в изоляции и под наблюдением врачей.

После сообщений о появлении симптомов коронавирусной инфекции у большинства находившихся на станции, местное минобороны организовало срочную операцию по их эвакуации. Тест ПЦР дал положительный результат на наличие инфекции у всех, кто работал на станции. "36 мужчин оказались инфицированными COVID-19, из которых 26 военные, а 10 - гражданские лица из подрядной компании, проводившей плановые ремонтные работы на базе в Антарктиде", - говорится в заявлении минобороны. Также сообщается, что после эвакуации весь комплекс станции подвергся тотальной дезинфекции.

По итогам предварительного расследования источником распространения коронавируса на станции мог стать экипаж военного десантного корабля чилийских ВМС "Сержант Алдеа". 17 декабря пресс-служба ВМС Чили сообщила, что на борту этого судна выявлены три случая заражения коронавирусом и весь экипаж, в составе 208 человек, был отправлен на карантин. И именно этот корабль был последним судном, посетившим базу "Хенераль Бернардо О`Хиггинс" в период с 27 ноября по 10 декабря.