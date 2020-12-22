В Испании найдены десятки римских лагерей времен 200-летней войны

Международная команда археологов при помощи технологии дистанционного сканирования местности обнаружила в Испании 66 ранее неизвестных древних военных объектов, которые использовались римлянами для завоевания Пиренейского полуострова.

Исследование опубликовано в журнале Geosciences, а краткий отчет о нем появился на сайте Университета Эксетера (Великобритания). Следы масштабного римского военного присутствия специалисты обнаружили на северной окраине бассейна реки Дуэро - в испанских провинциях Леон, Паленсия, Бургос и Кантабрия.

Они провели аэрофотосъемку, изучили спутниковые снимки этой местности, а также использовали данные дистанционного лазерного сканирования при помощи технологии LiDAR. Кроме того, дроны были использованы для создания подробных карт участков.

В результате были созданы трехмерные модели 66 ранее неизвестных римских лагерей. Они позволили получить новую информацию об истории завоевания Пиренейского полуострова. Война Рима с местными народами растянулась на два века.

Анализ найденных лагерей показал, что во время 200-летней битвы за Пиренейский полуостров римская армия имела большее присутствие в данном регионе, чем считалось ранее.

Армейские лагери были развернуты у подножия Кантабрийских гор, где в конце I века до нашей эры оказался эпицентр противостояния римлян и местных общин. Это говорит о том, что римляне благоразумно для своих переходов пользовались горными хребтами, чтобы не выходить на открытую местность, где им угрожала большая опасность.

Многие лагери были временными. Они отличались небольшими размерами и, возможно, использовались в качестве форпостов. К слову, следов от них почти не осталось. Но технология дистанционного зондирования помогла выявить засыпанные рвы и срытые земляные и каменные валы. Это была обычная для римлян практика, которые, покидая лагерь, фактически стирали все следы своего присутствия.

Анализ также показал, что почти все найденные объекты имели правильную прямоугольную форму. Тот факт, что в этом районе было сосредоточено так много армейских лагерей, указывает на огромную материально-техническую поддержку, которая позволила Риму его захватить.

Форпосты использовались для обеспечения передвижения римских войск в отдаленные места и для того, чтобы солдаты могли в них перезимовать. По мнению ученых, в некоторых лагерях воины могли быть размещены на недели или месяцы, а в некоторых - на считанные ночевки.

Целью этой стратегии было не только расширение границ набиравшей силу империи, но и доступ к природным ресурсам этой территории. В частности, она была богата оловом и золотом.

Кстати, в Паленсии, Бургосе и Кантабрии было найдено 25 лагерей, а в провинции Леон - 41. Их размеры варьировались от форпостов площадью в несколько сотен квадратных метров до больших укрепленных лагерей площадью 15 гектаров. Большинство этих объектов были расположены в непосредственной близости от важных римских городов, появившихся там позднее.