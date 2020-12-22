До конца мая в Беларуси планируют вакцинировать 1,2 млн человек

Свыше миллиона жителей Беларуси планируют в Минздраве республики вакцинировать от COVID-19 еще до начала лета. Эти предварительные прогнозы озвучил во вторник по итогам совещания у главы государства министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Он подтвердил, что массовая вакцинация начнется в январе будущего года вакцинами иностранного производства, закупка которых ведется в настоящее время, информирует БЕЛТА. До конца мая планируется привить 1,2 млн человек, а затем выйти на показатель в 5,5 млн вакцинированных. Министр пояснил, что вопрос о тотальной иммунизации в стране с почти десятимиллионным населением не стоит. И дело здесь, по его словам, "не в деньгах, а в целесообразности и противопоказаниях".

Кстати, во втором квартале наступающего года, подтвердил и генеральный директор предприятия "Белфармпрома" Сергей Казакевич, в РБ смогут приступить к выпуску российской вакцины "Спутник V" сразу на двух технологических площадках в Минске и одной в Витебске.

По его оценке, уже сейчас этап локализации производства вакцины "находится в достаточно серьезной степени проработки". И процесс вакцинации, уточнил он, будет вестись, "в том числе, с использованием вакцины, изготовленной в Беларуси".

Все три площадки, пояснил Казакевич, начнут выпускать препарат в течение будущего года. Он рассчитывает, что "одна площадка начнет работать во втором квартале, следующая должна заработать по итогам третьего квартала, а последняя - к концу года".