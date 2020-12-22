Документ об инвалидности станет электронным с 1 января

С 1 января 2022 года выписка из акта освидетельствования инвалидности, которая выдается в бюро медико-социальной экспертизы, станет электронной. А начиная со следующего года, она будет составляться как на бумаге, так и в форме электронного документа. Приказ Минтруда об этом опубликован во вторник, 22 декабря.

В приказе также говорится, что сведения о выданном документе должны в трехдневный срок размещаться в Федеральном реестре инвалидов, а сам документ в бумажном или электронном виде направляться в территориальное отделение Пенсионного фонда.

Между тем до 1 марта пройти медико-социальную экспертизу по установлению инвалидностью можно заочно, напомнили в Минтруде. Так, если инвалидность оформляется впервые, то определение группы и составление индивидуальной программы реабилитации (ИПРА) осуществляется на основании медицинских документов. Для тех граждан, кому инвалидность была установлена ранее, в период действия временного порядка она автоматически продляется вместе с программой реабилитации.