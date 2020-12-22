Должников по алиментам могут призвать в солдаты

Мужчин призывного возраста, имеющих двух и более детей, а также ребенка и жену со сроком беременности не менее 26 недель, могут лишить предусмотренного законом права на отсрочку от армии. Отменить для них такую льготу предложил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Хотя военная служба в нашей стране всегда считалась почетной обязанностью, в разработанном депутатом законопроекте о ней говорится как о своего рода наказании.

Конечно, эту практику никто не собирается распространять на всех потенциальных солдат с детьми. Она может коснуться только отцов, уклоняющихся от уплаты алиментов своим малолетним отпрыскам. Напомним, что сейчаc призывникам с двумя и более детьми, не достигшими совершеннолетия, казарма, в общем-то, не грозит. В армию в России срочников берут до 27 лет, поэтому перспектива оказаться в строю для таких людей фактически сведена к нулю. Причем вне зависимости от того, живут эти граждане со своими семьями или нет, выделяют деньги на содержание собственных детей или являются злостным неплательщиками алиментов. Ликвидировать такую несправедливость как раз призвана инициатива депутата Красова. Ее уже поддержала комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности. "Законопроектом предлагается ввести ограничение на предоставление отсрочки от призыва на военную службу гражданам, имеющим детей, но уклоняющимся от исполнения алиментных обязательств", - цитирует ТАСС пояснения кабмина.

В то же время члены правительственной комиссии высказали по документу несколько замечаний. В частности, там считают, что в законопроекте необоснованно исключается обязанность судов в течение двух недель сообщать в военные комиссариаты о прекращении ими уголовных дел в отношении граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете. На отцов-призывников это требование тоже должно распространиться.

Предлагается законодательно обязать суды общей юрисдикции, цитируем, "сообщать в военные комиссариаты о привлечении граждан к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей".

Также правительственная комиссия указала на необходимость уточнить порядок предоставления отсрочки гражданам, подвергнутым административному наказанию за уклонение от исполнения алиментных обязательств, но не исполнившим их.

Военная служба в нашей стране всегда считалась почетной обязанностью. Но в новом законопроекте о ней говорится как о своего рода наказании для горе-отцов, не желающих платить своим детям

Еще отмечено, что перед тем, как рассматривать законодательную инициативу депутата Красова, было бы правильным уточнить финансово-экономические последствия принятия поправок в Закон "О воинской обязанности и военной службе" в части обеспечения деятельности мировых судей.

Стоит иметь в виду, что проблема целесообразности предоставления отсрочки от армии неплательщикам алиментов поднималась не раз. Тот же депутат Красов на протяжении двух последних лет инициирует рассмотрение этой темы в Государственной Думе.