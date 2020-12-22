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22.12.2020 19:26
Рубрика: Общество

Эксперт: Вузам нужен регламент по проведению дистанционного обучения

Текст: Мария Агранович
Минобрнауки вместе с вузами определит условия для снижения платы за обучение. Об этом рассказали в министерстве во вторник. А накануне премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Минфину проработать вопрос снижения оплаты за обучение для студентов тех вузов, где обучение ведется преимущественно онлайн.
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Эксперт: Главная проблема дистанта - отсутствие мотивации у студентов

- Если вуз имел инфраструктуру для дистанта и качественный контент, то проблем и претензий со стороны студентов, как правило, не возникает, за редким исключением, - прокомментировал "РГ" председатель совета Ассоциации негосударственных вузов России, ректор РосНОУ Владимир Зернов. - Многие вузы до пандемии вели занятия и в аудиториях, и с использованием дистанционных технологий, что реально повысило качество учебного процесса. И говорить о снижении качества в таких условиях, на мой взгляд, не совсем обосновано. Но если вуз никогда раньше не сталкивался с дистантом и был вынужден резко перейти на него, то, конечно, сложности и вопросы возникали. К таким условиям обучения, безусловно, необходимо готовиться.

По словам Зернова, в ассоциации негосударственных вузов эту проблему обсуждали.

- Претензий со стороны наших студентов по качеству контента и по инфраструктуре в настоящее время практически нет, есть лишь нюансы, - отметил Владимир Зернов.

Скорее всего, снижение стоимости обучения в подавляющем большинстве случаев не оправдано. Нет уменьшения количества часов, а о качестве можно будет говорить только по итогам сессии, которая покажет, как студенты усвоили материал.

Как снижать плату за обучение, если расходы на коммунальные платежи, зарплаты преподавателям сокращать никак нельзя?

Минобрнауки: Больше половины вузов России работают на полном дистанте

Это возможно только тогда, когда налицо реальное сокращение часов аудиторной нагрузки по сравнению с тем, что заложено в учебном плане, считает эксперт. Но таких случаев очень мало.

- Сейчас необходимо прописать условия - регламент по проведению дистанционного обучения, - говорит Владимир Зернов. - Сюда относится и качество контента, и наличие инфраструктуры.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

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