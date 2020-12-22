Эксперт: Вузам нужен регламент по проведению дистанционного обучения

Минобрнауки вместе с вузами определит условия для снижения платы за обучение. Об этом рассказали в министерстве во вторник. А накануне премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Минфину проработать вопрос снижения оплаты за обучение для студентов тех вузов, где обучение ведется преимущественно онлайн.

- Если вуз имел инфраструктуру для дистанта и качественный контент, то проблем и претензий со стороны студентов, как правило, не возникает, за редким исключением, - прокомментировал "РГ" председатель совета Ассоциации негосударственных вузов России, ректор РосНОУ Владимир Зернов. - Многие вузы до пандемии вели занятия и в аудиториях, и с использованием дистанционных технологий, что реально повысило качество учебного процесса. И говорить о снижении качества в таких условиях, на мой взгляд, не совсем обосновано. Но если вуз никогда раньше не сталкивался с дистантом и был вынужден резко перейти на него, то, конечно, сложности и вопросы возникали. К таким условиям обучения, безусловно, необходимо готовиться.

По словам Зернова, в ассоциации негосударственных вузов эту проблему обсуждали.

- Претензий со стороны наших студентов по качеству контента и по инфраструктуре в настоящее время практически нет, есть лишь нюансы, - отметил Владимир Зернов.

Скорее всего, снижение стоимости обучения в подавляющем большинстве случаев не оправдано. Нет уменьшения количества часов, а о качестве можно будет говорить только по итогам сессии, которая покажет, как студенты усвоили материал.

Как снижать плату за обучение, если расходы на коммунальные платежи, зарплаты преподавателям сокращать никак нельзя?

Это возможно только тогда, когда налицо реальное сокращение часов аудиторной нагрузки по сравнению с тем, что заложено в учебном плане, считает эксперт. Но таких случаев очень мало.

- Сейчас необходимо прописать условия - регламент по проведению дистанционного обучения, - говорит Владимир Зернов. - Сюда относится и качество контента, и наличие инфраструктуры.