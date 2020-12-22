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22.12.2020 19:43
Рубрика: Культура

Сплошной Хичкок

Эминем выпустил новый альбом
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8343)
Релиз состоялся в выходные. Эминем заранее не информировал о премьере и даже не старался поддержать ее серией интервью в СМИ, в отличие от других звезд. Альбом посвящен культовому кинорежиссеру Альфреду Хичкоку. И в нем сразу 36 треков!

Впрочем, удивляться нечему. 20 треков уже были хорошо известны - они вышли в январе на оригинальном альбоме Music to Be Murdered By. А в записи некоторых участвовали Dr. Dre, Скайлар Грэй и другие звезды рэпа. Теперь к ним Эминем добавил еще 16 новых. Назвал релиз делюкс-версией и расширил прежнее название до Music To Be Murdered By - Side B. То есть "Музыка, которая будет убита. Другая сторона".

Фото: АР
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Альбом получился очень удачным. Эминем по-прежнему довольно резко и зло покрикивая, читает свой гортанный рэп. Как и раньше в треках от него достается политикам, эстетам, пустословам. Но в диске есть и масса сочных женских бэк-вокалов, выкриков, эмоций, а также в избытке смен ритма, перепадов напряжений. Иногда на дальнем плане появляются то шотландский марш, то легкомысленные гаерские клавиши, а то народная музыка кварталов Гарлема.

При этом трек Black Magic, спетый дуэтом с Скайлар Грэй, - стопроцентный хит и один из лучших рэп-треков 2020 года. Очень удачно и новое сотрудничество с этой певицей - трек Leaving Heaven, опубликованный уже только 18 декабря. Никогда еще рэп не дополняла столь раскатистая и атмосферная поп-музыка. Впрочем, Эминем всегда знал толк в контрастах! Стопроцентный хит и еще одна новинка - Those Kinda Night, дуэт с Эдом Шираном: тут уже рэп соседствует с фирменными встревожено-романтичными напевами рыжеволосого поп-рокера.

А в Never Love Again Эминем пробует себя уже не в читке, а в традиционном вокале, но потом опять ускоряет темп и переходит на выкрики и гортанные резвые слоги.

Столь удачный диск можно было и повторить, уже "на бис": с чуть измененным названием и новыми треками. Ведь и январские песни теперь снова так приятно переслушать.

Кстати

Оригинальный альбом стал N 1 в Великобритании и еще в семи странах. Наверняка его Side B будет воспринят еще более уважительно.

Культура Музыка

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