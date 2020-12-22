ЕС закроет границы с Великобританией с 1 января

С 1 января 2021 года, когда закончится переходный период после выхода Великобритании из состава Евросоюза, страны ЕС закроют для британцев свои границы в качестве меры борьбы с коронавирусом.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на распространенное во вторник заявление Еврокомиссии (ЕК), таким образом Великобритания войдет в общий список третьих стран, с которыми Европейский союз закрывает границы из-за пандемии.

"До конца декабря относительно Великобритании по-прежнему действуют правила свободного передвижения. Это означает, что государства-члены ЕС в принципе не должны отказывать во въезде лицам из Соединенного Королевства. После окончания переходного периода на Великобританию будет распространяться рекомендация Совета ЕС о временном ограничении несущественных поездок в Евросоюз и возможном снятии такого ограничения [впоследствии]", - отмечается в заявлении ЕК.