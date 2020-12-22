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22.12.2020 22:15
Рубрика: Спорт

"Нижний" на пике

Главный тренер лидера ФНЛ Роберт Евдокимов - о секретах успеха клуба с берегов Волги
Текст: Виктор Девицын (Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8343)
В турнире Футбольной национальной лиги (ФНЛ), второго по значимости дивизиона чемпионата страны, на зимнюю паузу лидером ушел ФК "Нижний Новгород", претендующий на возвращение в элиту.
Клубы ФНЛ провели по 26 матчей из 42. "Нижний Новгород" (игроки на фото) с 58 очками - первый, 55 баллов у самарцев. Фото: Александр Чурбанов Клубы ФНЛ провели по 26 матчей из 42. "Нижний Новгород" (игроки на фото) с 58 очками - первый, 55 баллов у самарцев. Фото: Александр Чурбанов
Клубы ФНЛ провели по 26 матчей из 42. "Нижний Новгород" (игроки на фото) с 58 очками - первый, 55 баллов у самарцев. Фото: Александр Чурбанов

По ходу чемпионата волжане в какой-то момент довел беспроигрышную серию до 18 матчей, причем в 15 из них клуб одерживал победы. Был побит прежний рекорд дивизиона, принадлежавший "Мордовии" (2013/14). Победное шествие нижегородцев все же было остановлено перед уходом на зимний перерыв.

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Об итогах первой части турнира ФНЛ и о планах на весну корреспондент "РГ" побеседовал с наставником команды-лидера Робертом Евдокимовым.

"Нижний Новгород" стартовал с побед, но затем произошла небольшая "пробуксовка". С чем она была связана?

Роберт Евдокимов: Прежде всего с травмами и болезнями. В августе-сентябре из-за этого "вылетели" сразу несколько футболистов. Приходилось постоянно делать ротацию состава. И если матч в Самаре стоит особняком (поражение 0:3. - Прим. ред.), то Брянску на выезде и "Нефтехимику" дома мы точно не должны были проигрывать. Считаю, что "пробуксовки" в игровом плане у нас не было. Ну а результат вскоре пришел.

За счет чего удалось добиться суперсерии из 15 побед и 3 ничьих?

Роберт Евдокимов: Не устаю повторять: у нас хорошая команда! Еще до того злополучного матча в Самаре мы одержали волевую победу над "Текстильщиком" в "усеченном" составе, да и потом выглядели достойно, хотя порой имели по четырнадцать человек в заявке на игру. Кто-то выходил после карантина, без тренировок, кто-то, наоборот, выбывал. Тем не менее мы побеждали! На характере, за счет силы духа, воли к победе и сплоченности. И все эти трудности помогли нам стать командой.

Трудности помогли "Нижнему Новгороду" стать по-настоящему боеспособным коллективом

Нижегородцы пропустили меньше всех в лиге, а по забитым мячам мы уступаем "Крыльям", "Алании" и столичному "Торпедо". Ставка делается на оборону?

Роберт Евдокимов: Атакующий или оборонительный футбол - это журналистские шаблоны. Если надо, мы атакуем, а если того требует характер игры, то обороняемся. Мы играем в сбалансированный футбол. Он и является залогом наших успехов.

Где легче играть "Нижнему": дома или на выезде?

Роберт Евдокимов: В психологическом плане, конечно же, легче дома. Мы понимаем, что при своих болельщиках проигрывать нельзя. Очень жаль, что последние домашние матчи мы проводили без зрителей. Но мы верим: весной люди вернутся на трибуны! А вообще, по большому счету, нам без разницы, где играть. В сложнейших матчах мы брали очки и на выезде, готовы к любому сопернику.

Фото: РИА Новости
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Что-то можете сказать об изменениях в составе команды в зимний перерыв?

Роберт Евдокимов: Пока ничего конкретного, кроме того, что селекционная работа ведется. Тренеру всегда хочется усилить каждую линию. Но если изменения в составе будут, то минимальные. Мы идем на первом месте, а значит, собрали хорошую команду. Однако укрепить состав в зимнее трансферное "окно" необходимо.

Понятно, что "Крылья Советов", "Оренбург" и "Торпедо" - прямые конкуренты "Нижнего". А есть ли скрытые? Как вы считаете, может ли какой-то из клубов "выстрелить" весной?

Роберт Евдокимов: Весной клубы проведут по 16 матчей. Так что "выстрелить" может любой. Одно скажу: борьба будет тяжелой и за первые четыре места, и за право остаться в ФНЛ. Нас ждет самая интересная треть турнирной дистанции, вся борьба еще впереди.

Расскажите о планах подготовки команды к весенней части первенства.

Роберт Евдокимов: 11 января 2021 года наша команда соберется в Нижнем Новгороде после отпуска, проведет углубленное медобследование и пятидневный сбор на родной земле. А затем в планах подготовки еще два двухнедельных южных сбора.

Фото: Анатолий Медведь/РГ
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Будет ли привлекаться на сборы молодежь?

Роберт Евдокимов: Да, это стандартная практика. Лучших воспитанников нашей молодежной команды мы планируем взять на сборы в январе и феврале нового года.

Как вы относитесь к тому, что в футбол сейчас приходится играть и зимой?

Роберт Евдокимов: Негативно. Футбол - летняя игра, я всегда был сторонником системы "весна - осень". А мы 5 декабря играем в Иванове при минус 10 на неважного качества искусственном поле. 27 февраля у меня день рождения. И сколько я себя помню, в феврале мы в футбол не играли. Никогда! А теперь вот будем: 27-го принимаем "Крылья Советов", на первый план вновь выйдут бойцовские качества, а не футбольные.

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